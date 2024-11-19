肉毒桿菌中毒｜66歲港婦內地注射後出現四肢乏力和氣促　情況嚴重

衞生署衞生防護中心表示，一名66歲有長期病患的女病人，10月初在內地接受肉毒桿菌毒素注射後，出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促，目前留醫大埔那打素醫院，情況嚴重。臨床診斷懷疑她因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心正展開調查，又呼籲市民，只應由註冊醫生處方和注射肉毒桿菌毒素。



一名66歲有長期病患的女病人，10月初在內地接受肉毒桿菌毒素注射後，出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促，目前留醫大埔那打素醫院，情況嚴重。（資料圖片）

病人接受注射後數日即現徵狀 上月中求醫中醫診所

衞生防護中心表示，個案涉及一名66歲有長期病患的女病人。根據病人提供的資料，她於10月初在內地接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。

病人數日後開始出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促。她於10月18日到一中醫診所求診，經治療後因徵狀持續，於上周六（16日）到大埔那打素醫院求診，同日入院。病人目前情況嚴重。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

中心指，已將個案通報內地有關當局；流行病學調查仍在進行中。

衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

發言人又提醒市民，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。