38歲港婦東莞打肉毒桿菌疑中毒　出現吞嚥困難和雙眼局部下垂

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布查一宗疑似在內地注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的個案。一名38歲、有良好健康史的本港女居民，於10月27日在東莞接受聲稱是肉毒桿菌毒素注射，兩日後出現四肢乏力、吞嚥困難和雙眼局部下垂，曾到當地醫院求醫，到11月8日回港後到北區醫院求診，病人目前仍然留院，情況穩定。



衞生署衞生防護中心提醒，在香港以外地區接受注射，消費者必須確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。（資料圖片）

病人：未確定注射人員是否具有專業資格

個案涉及一名38歲、過往健康良好的女病人。根據病人提供資料，她於10月27日在東莞一處所，接受聲稱是肉毒桿菌毒素的注射，但未確定有關注射人員是否具有專業資格。由10月29日起，該名女病人出現四肢乏力、吞嚥困難和雙眼局部下垂。

她於11月3日到東莞一醫院求診，同日入院，經治療後因徵狀持續；於11月8日回港到北區醫院求診，同日入院。病人目前仍然留院，情況穩定。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

中心已將個案通報內地有關當局，應在仍在進行流行病學調查。

衞生署發言人表示，消費者如在香港注射肉毒桿菌毒素，應只由本地註冊醫生施行。消費者應先了解醫生全名，然後查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢該醫生的專業資格和相關資歷。

發言人又提醒，在香港以外地區接受注射，消費者必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦發現有來源不明的針劑，消費者應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。