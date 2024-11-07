62歲女病人疑服尼泊爾含鉛草藥產品後中毒 兩度入院現時情況穩定
撰文：吳美松
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衞生署衞生防護中心今日（7日）表示正調查一宗鉛中毒個案，涉及一名62歲女病人，她曾使用一款購自海外網上購物平台的草藥產品「Garcinia Cambogia」，為期約數個月；10月期間兩度入院，臨床診斷為鉛中毒，現時情況穩定，已經出院。
政府化驗所化驗結果顯示，該草藥產品含有鉛。由於此產品標示產自尼泊爾，產品已轉交尼泊爾相關政府部門跟進。衞生防護中心呼籲市民，不要購買或服用該款草藥產品。
女病人血液鉛水平偏高 三度入院
涉事女病人自9月底開始出現食慾不振，並於10月12至18日入住伊利沙伯醫院，住院期間的血液測試發現其血液鉛水平偏高、貧血及肝功能異常，病人臨床診斷為鉛中毒。她於10月24日再度入院。
衞生防護中心指調查仍然繼續，並強烈呼籲市民，若正服用該款產品，應立即停止服用。如服用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。
據衞生防護中心資料，鉛對人體並無重要功能，但會產生多種不良影響；急性接觸高劑量的鉛可能會導致腹痛和嘔吐。視乎體內鉛含量，長期暴露於鉛會對健康造成影響，包括神經發育系統影響、貧血、高血壓、腸道症狀、腎功能受損和神經系統受損等。
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