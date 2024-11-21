直擊港航模擬駕駛艙　逃生滑梯可作救生艇　為何降落時要開窗蓋？

香港航空今日（21日）首次開放訓練大樓的模擬駕駛艙及機艙，揭開飛機安全升降的背後，機組人員要接受怎樣的訓練。機組人員稱，模擬駕駛艙能還原九成飛機功能；機艙亦能模擬多個飛行場景，包括窗外出現熊熊烈火、飛機在海面降落等，模擬意外時該如何協助乘客逃生，更指逃生滑梯可用作救生艇。



火警故障時，模擬駕駛艙內不斷發出「噔噔」聲響，控制器不斷閃動。（周令知攝）

香港航空訓練大樓是機組人員的訓練場所。踏進模擬駕駛艙，兩個機長座位左右並列，中間至頂部置放密密麻麻的控制器、按鈕及顯示器，黃黃綠綠的排列着，使人看得眼花繚亂。機長Ming逐一解說控制器的操作方法：起飛及降落時須展開襟翼（Flaps），以增加飛機升力；降落時則須啟動減速板等等。

機長Ming向記者示範飛機降落的場景。（周令知攝）

模擬駕駛艙還原九成飛機功能

機長Ming向記者示範飛機降落的情形，飛機置身於半空，擋風玻璃的影像逼真，俯瞰港珠澳大橋及機場跑道，直至緩緩着地，落地時一如平常發出「轟」的聲響。他指，模擬駕駛艙能還原九成飛機功能，例如火警或飛機故障時，艙內不斷發出「噔噔」聲響，控制器不斷閃燈，僅無法還原火警時的氣味。他解釋，按下閃燈的按鈕後，系統會嘗試滅火，當火種熄滅後便會暫停響鬧及閃燈。

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不過，他指模擬駕駛艙只能用於飛機在跑道升降的訓練，假如飛機在海面降落，他形容這種情況屬於最後手段（last resort），要到大樓其他場地接受訓練。

該模擬駕駛艙屬空中巴士A350，他指其設計較其他客機先進，自動駕駛功能較強，如單引擎或其他系統故障，亦能夠自動降落（auto-land）；在空中巴士客機，機長座位前方能取出摺枱，方便機組人員用膳，有別於波音客機的設計。

逃生滑梯可用作救生艇，空中巴士A330共有6個救生艇，每艘載約66至77人。（周令知攝）

機艙模擬火警等多個場景 逃生滑梯即救生艇

模擬機艙則是「空姐空少」的訓練場地，機艙模擬多個飛行場景，包括窗外出現熊熊烈火、飛機在海面降落等，模擬意外時該如何協助乘客逃生。機艙亦張開逃生滑梯作訓練之用，港航職員Benny指，逃生滑梯可用作救生艇，空中巴士A330共有6個救生艇，每艘載約66至77人。

Benny又指，港航目前沒有要求機組人員通過游泳考核，但要求機組人員穿上救生衣後，能夠在水中前後移動，並帶同一名乘客移動。

機艙模擬多個飛行場景，包括窗外出現熊熊烈火、飛機在海面降落等。（周令知攝）

降落時打開所有窗蓋有兩個原因

為何飛機降落時要打開所有窗？Benny解釋，這是民航處的要求之一，一來確保沒有劫機，二來若機翼或引擎冒煙，乘客亦能觀察情況並即時通知機組人員，雙方「相輔相成」。