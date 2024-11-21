印度裔翁裝心臟起搏器 途中發心臟穿孔併發症亡 官裁定死於不幸
撰文：郭顥添
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印度裔八旬老翁在養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術期間，心臟曾停頓30分鐘，致腦部損傷，半個月後死亡。死因庭早前就其死因作研訊，死因裁判官周至偉今(21日)裁定老翁死於不幸。
死者POOMANGALATHU Peter Edward（終年89歲），他在1962年來港定居，經營出入口生意。他2022年1月22日在養和醫院接受無導線心臟起搏器（leadless pacemaker）植入手術，2月8日死亡。
手術途中發生罕見的穿孔併發症
周官指死者接受手術時出現併發症，導致心包積血死亡。該手術是由經驗豐富的心臟科醫生進行，過程中發生一種已知但罕見的心臟穿孔併發症，醫生根據現有指引以及臨床判斷，亦有考慮醫院的情況和資源作治療，對院方沒有建議，周官對死者家屬作深切慰問。
手術途中曾缺氧30分鐘
死者兒子早前供稱，其父接受手術後1小時出現緊急情況，院方指其父心臟穿孔，一度失去意識，要接受開心手術，須修補一個直徑8毫米的孔洞。死者 兒子指醫生有指無法解釋心臟穿孔原因，又指其父在手術中途曾缺氧，他指初時獲告知是數分鐘，惟後來才知是缺氧30分鐘。
主診醫生稱事發時不知美國曾發通告
為死者施行手術的養和心臟科名譽顧問醫生陳良貴供稱，事發前不知道美國FDA在事發前3個月，曾就該新型起搏器致穿孔的風險較傳統型高發通告，又稱事後核對儀器才知病人心臟停頓了30分鐘。陳又稱案發前曾進行該類起捕器植入手術約50次。他為病人施行手術前，曾3度向他解釋風險，病人亦同意進行手術。
專家指心臟穿孔情況不罕見
港大心臟科專家劉柱柏醫生作供時稱，植入心臟起搏器屬微創手術，手術期間出現心臟穿孔情況不罕見，本地個案多出現於女性及老年患者，又指體重較輕，心臟相對較小，若同樣大小的導管插入心臟時，更容易造成心臟穿孔。他又認為陳醫生已跟隨慣例進行手術，對本案並無建議。
案件編號：CCDI 112/2022
老翁裝起搏器手術亡 子獲告知父腦缺氧數分鐘 後才知是30分鐘印度裔翁裝心臟起搏器亡 專家指心臟穿孔不罕見 認為做法符慣例新型心臟起搏器 治療心跳過慢 細小如藥丸免駁電線新型無線心臟起搏器克服「天敵」 面世逾五年 全球零感染個案