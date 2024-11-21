印度裔翁裝心臟起搏器　途中發心臟穿孔併發症亡　官裁定死於不幸

印度裔八旬老翁在養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術期間，心臟曾停頓30分鐘，致腦部損傷，半個月後死亡。死因庭早前就其死因作研訊，死因裁判官周至偉今(21日)裁定老翁死於不幸。



死者POOMANGALATHU Peter Edward（終年89歲），他在1962年來港定居，經營出入口生意。他2022年1月22日在養和醫院接受無導線心臟起搏器（leadless pacemaker）植入手術，2月8日死亡。

死者兒子Edward Peter Junior 質疑主診醫生陳良貴事前未有向其父解釋風險。(陳曉欣攝)

主診醫生陳良貴認當時不知美國食品藥物管理局曾指新型起搏器較傳統的風險高。(陳曉欣攝)

傳統起搏器（左），無導線微型心臟起搏器（右）。

手術途中發生罕見的穿孔併發症

周官指死者接受手術時出現併發症，導致心包積血死亡。該手術是由經驗豐富的心臟科醫生進行，過程中發生一種已知但罕見的心臟穿孔併發症，醫生根據現有指引以及臨床判斷，亦有考慮醫院的情況和資源作治療，對院方沒有建議，周官對死者家屬作深切慰問。

手術途中曾缺氧30分鐘

死者兒子早前供稱，其父接受手術後1小時出現緊急情況，院方指其父心臟穿孔，一度失去意識，要接受開心手術，須修補一個直徑8毫米的孔洞。死者 兒子指醫生有指無法解釋心臟穿孔原因，又指其父在手術中途曾缺氧，他指初時獲告知是數分鐘，惟後來才知是缺氧30分鐘。

主診醫生稱事發時不知美國曾發通告

為死者施行手術的養和心臟科名譽顧問醫生陳良貴供稱，事發前不知道美國FDA在事發前3個月，曾就該新型起搏器致穿孔的風險較傳統型高發通告，又稱事後核對儀器才知病人心臟停頓了30分鐘。陳又稱案發前曾進行該類起捕器植入手術約50次。他為病人施行手術前，曾3度向他解釋風險，病人亦同意進行手術。

專家指心臟穿孔情況不罕見

港大心臟科專家劉柱柏醫生作供時稱，植入心臟起搏器屬微創手術，手術期間出現心臟穿孔情況不罕見，本地個案多出現於女性及老年患者，又指體重較輕，心臟相對較小，若同樣大小的導管插入心臟時，更容易造成心臟穿孔。他又認為陳醫生已跟隨慣例進行手術，對本案並無建議。

案件編號：CCDI 112/2022