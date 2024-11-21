印度籍家傭非法到餐廳洗碗囚18月　經營外判清潔公司僱主同被捕

入境處周四（21日）公布，一名外籍家庭傭工因串謀詐騙並在港非法工作，周二（19日）在沙田裁判法院被判入獄18個月。其合約僱主及涉案的餐廳負責人亦被捕，有關案件仍在調查中。



圖為灣仔入境事務大樓。（梁鵬威攝/資料圖片）

入境處指出，該部門外傭專責調查組人員8月22日在灣仔區一間餐廳進行反非法勞工行動。行動中拘捕一名26歲的印度籍女子，當時她正從事洗碗工作。

承認串謀以虛假合約申請外傭簽證

調查人員查問時發現，該名女子為外籍家庭傭工，合約僱主為外判清潔公司負責人，承包該餐廳的洗碗工作。

警誡下，被捕女子承認為賺取月薪14,000港元，自本年1月起於該餐廳從事廚房洗碗工作，同時承認串謀其合約僱主以虛假合約，向入境處申請外傭簽證以從事非法工作，並非擔任家庭傭工。

她被控串謀詐騙及在香港非法入境後，未得入境事務處處長授權而留在香港，期間接受僱傭工作，她承認有關控罪。