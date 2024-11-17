警犬隊辦75周年紀念微電影首映嘉年華 明年將負責全運會安保檢查

警犬隊於今日（17日）在沙嶺警犬隊總部舉行警犬隊75周年紀念微電影《毛敵拍檔》首映嘉年華。現場安排香港首隻本地受訓的氣味鑑別犬進行首次公開示範，並有重點搜查隊及警犬隊大匯演、沿繩下降、無人機足球及織繩攤位遊戲等多項活動。是次嘉年華吸引約1,000人出席。



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《毛敵拍檔》由劉偉恆執導，並邀請藝人陳豪客串，大部分角色均由警犬隊成員擔任。電影片長約14分鐘，內容闡述巡邏犬及爆炸品搜索犬的工作職責，以及領犬員與警犬之間的密切關係。微電影將於今日晚上在警隊YouTube頻道及鳳凰衛視中文台播出。

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警務處處長蕭澤頤致辭時表示，警犬隊一直對香港社會的安全和穩定起重要作用，除前線巡邏工作外，警犬隊也有參與反恐、保安、尋找失蹤人士、搜證、搜索毒品及爆炸品等工作。他表示，領犬員與警犬日復日並肩工作，建立起互信的關係，乃當中成功的關鍵。他又指出，除了執法工作外，警犬隊亦積極與社區互動，建立良好警民關係，通過參與不同的社區活動，讓社會各界更了解警犬的工作，爭取社區對警務工作的信任同支持。

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警犬隊表示，年內將會進行多場探訪等聯繫社區的工作，並會邀請弱勢社群到訪總部參觀，讓大眾更認識警犬隊。警犬隊明年亦會負責全運會在香港舉行的項目場地巡邏及安保檢查。