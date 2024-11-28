烈酒經濟｜澳門茅台多水貨　平過香港、內地　酒商拆解四成因

【澳門「烈酒經濟」系列三】香港10月中減低烈酒稅，推動發展烈酒經濟。一海之隔的澳門，早已發展出與別不同的「烈酒經濟」—— 裙下雙腿綁十支茅台、茅台塞入淋浴露樽、甚至用BB車匿藏茅台，由澳門走私往珠海被海關「斷正」。一連三篇報道，解構澳門為何成為茅台走私「勝地」，形成另類「烈酒經濟」。

澳門酒商分析，市面充斥大量外國回流的茅台水貨，量多且價格低，再經水貨客帶到內地。至於正規的烈酒經濟，酒商認為香港亦較澳門遜色，因為澳門酒稅低，加上高端旅客非常豪爽，「10幾20萬一支酒就咁飲咗佢。」



澳門多間超級市場，甚至7-11便利店的貨架上都有貴州飛天茅台的蹤跡。在氹仔區一間連鎖超市，一支500毫升茅台近日特價僅售2,150元。店員表示幾乎每天都售出幾箱，每箱12支，「畢竟價格好平，2,150元兌番人仔（人民幣）1,900幾，你喺大陸攞唔到呢個價。」店員又說經常售罄，有需要可預早訂貨。

貴州茅台集團在澳門的唯一經銷商新偉浩，副經理區家浩（Kenny）坦言部分店舖出售的茅台並非他們供貨，而是水貨。水貨大量流入澳門，加上酒稅低等，導致價格較便宜。

▼澳門多處有售茅台▼



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成因一：外國水貨茅台「回流」澳門

酒廠為了維持茅台的市價，嚴格分配各地分銷商的貨品數量，確保供需平衡。茅台在歐洲、美洲、非洲等地銷量或許未如預期，有分銷商會把剩餘茅台賣到澳門，供貨給超級市場及餐廳，「佢地入貨可能只係1,700蚊，喺澳門賣到2,100蚊利潤都好大，所以成個水貨行業都好有動力。」

貴州茅台集團在澳門的唯一經銷商新偉浩，副經理區家浩（Kenny）。（譚曉彤攝）

區家浩說，加上澳門的「完善水貨客系統」，形成雙重水貨鏈—— 水貨茅台由外國運到澳門，再由澳門運到內地，令茅台流通量極高，「如果非洲賣唔去，梗係賣去有需求嘅地方。邊度最有需求？一定係內地。」

水貨大增可能導致售價低於出廠價及成本，令茅台貶值。走水貨的經銷商會撕掉酒瓶上的物流碼，逃避酒廠追究。

分銷商會撕走茅台酒瓶上的物流碼，逃避酒廠追查。（譚曉彤攝）

在澳門關閘附近的「水貨街」，到處可見一箱箱的茅台。（譚曉彤攝）

成因二：澳門酒稅低 茅台為進口價11% 低香港一半

為何選擇經澳門，而非香港把水貨茅台運到內地，是由於澳門烈酒稅較低。酒精濃度30%或上的烈酒，澳門政府收取入口價10%的從價稅，加上按酒精比例，收取每公升20元的特定稅。以一支500毫升53度的飛天茅台為例，特定稅為5.3元。

區家浩表示，一支茅台在澳門，徵收的稅款約為進口價的11%。據他向香港經銷商了解，香港10月中調低烈酒稅後，一支茅台在香港徵收的稅款約為進口價的25%。即使香港減稅，澳門進口茅台的成本仍較香港低。

成因三：內地客消費能力強 10幾20萬一支酒就咁飲

新偉浩位於新口岸的專賣店，飛天茅台定價略貴於澳門市面的超級市場，2024年的賣2,700元，1979年飛天茅台售15.2萬元。店內最貴、「最老」，是1915年出產的500毫升茅台，配以梨花木收藏盒，高達38萬元，很多內地旅客不惜為酒香一擲千金。

佢地就咁入嚟唔諗咁多就咁買……有啲咁豪嘅人，我哋都好驚訝，10幾20萬一支酒就咁飲咗佢。 貴州茅台酒澳門經銷商副經理區家浩

店內1915年出產的500毫升茅台，配以梨花木收藏盒，高達38萬元。（譚曉彤攝）

香港調低烈酒稅後，與澳門的烈酒價格差距收窄，但區家浩仍然深信澳門的茅台銷量繼續完勝香港。他指出，訪澳的內地旅客佔整體超過七成，大部分消費能力高。澳門的茅台主要出售給六大博企宴客，有博企甚至會訂製特別版茅台出售、送禮或宴客。例如巴黎人酒店2018年開幕時，訂製了一套三款，金、銀、銅埃菲爾鐵塔造型的茅台酒。

可能嚟澳門係Luxury Travel（豪華旅行），要去名店買包包、飲靚酒、食米芝蓮…… 消費能力高嘅旅客，我唔係話香港冇，只係香港有好多其他烈酒選擇，例如威士忌、五糧液、國窖。 貴州茅台酒澳門經銷商副經理區家浩

巴黎人酒店2018年開幕時，訂製了一套三款，金、銀、銅埃菲爾鐵塔造型的茅台酒。（譚曉彤攝）

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成因四：內地假酒多 澳門行貨茅台酒瓶上貼有防偽標籤

區家浩表示，雖然市面有大量水貨，但澳門對消費者而言仍是可靠的銷售點，海關亦嚴厲打擊假酒，「水貨唔係假貨，同我哋賣緊嘅酒一模一樣，只係唔知邊度嚟，支酒同樣係真，大陸假酒多好多。」

為了讓消費者辨識，澳門的行貨茅台酒瓶上貼有防偽標籤，證明並非來歷不明的水貨甚至假貨。