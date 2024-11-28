烈酒經濟｜直擊澳門水貨街　$300招客帶酒北上　港男月賺15萬

【澳門「烈酒經濟」系列二】香港10月中減低烈酒稅，推動發展烈酒經濟。一海之隔的澳門，早已發展出與別不同的「烈酒經濟」—— 裙下雙腿綁十支茅台、茅台塞入沐浴露樽、甚至用BB車匿藏茅台，由澳門走私往珠海被海關「斷正」。一連三篇報道，解構澳門為何成為茅台走私「勝地」，形成另類「烈酒經濟」。

澳門關閘口岸附近的「水貨街」，店舖當眼位置放滿烈酒，每帶一支往內地最多可賺210澳門元；亦有人在街上問旅客及市民「帶酒嗎？」，酬勞高達300元人民幣。走水貨成行成市，一個27歲的香港人把握「商機」，疫情時到澳門「逆市創業」走水貨，最風光時曾月賺15萬元。



水貨店：其他人日日都帶 捉唔到咪冇事

澳門關閘口岸附近的「水貨街」，多間店舖以超級市場、藥妝、雜貨店為名，在門前的貨架放滿一支支酒，每樽都貼了一張紙，列明每支走水貨到內地可賺的「帶工費」。一支貴州飛天茅台，水貨客要先付1,690澳門元，到內地交貨後會收到1,825元，即有135元酬勞。另一個茅台禮盒裝，「帶工費」更高達210元。

有店舖標明走水貨帶茅台北上，能賺取135至210元。（譚曉彤攝）

記者以顧客身份向店員查詢，對方指持港澳居民身份證的旅客，每半個月只可以帶一支免稅酒到內地，每支最多750毫升，「正常半個月帶一次，好似呢啲咁，一日帶幾次都有人帶…… 其他人日日都帶，捉唔到咪冇事囉。」

店員又表示，過關時行李可以照樣接受X光機查，只要每次過關的貨量不超出規定，海關就不會起疑心。

有店舖標明走水貨帶茅台北上，能賺取135至210元。（譚曉彤攝）

街上招人帶酒 一家三口教路：支酒話係過年飲嘅

附近街上還有至少十人，問行人「帶唔帶酒」。一名男子嘗試招攬記者，後來更呼喚附近的妻子和母親一同遊說。他們表示帶藏有一支酒、花膠和乾貨的行李箱過關，可賺取300元人民幣，他們母親會倍伴過關。妻子表示，「佢地問你你一定話要自己用㗎，如果佢抽查到你，你就話自己買番去鄉下煲湯，支酒就話帶番去過年飲。」

該名男子又表示，不少學生和旅客都會走水貨，賺到的錢用來在珠海吃飯，「你鍾意咪出去賺番幾百蚊，夠食咪得。」

27歲港男經營水貨集團 曾月賺15萬元

27歲的曉丹（化名)是香港人，畢業於香港某大學的金融分析系。早於大學時期已經在香港羅湖口岸走水貨，「有人做保母當兼職，可能有人做廚房，我走水貨都係兼職啫。」疫情期間香港與內地「封關」，加上曉丹認識了澳門人太太，於是過大海走水貨。

曉丹認為拱北口岸人流量較大，海關檢查較深圳寬鬆。另外，時間和金錢成本亦是一大因素。由他的住所步行到關閘口岸，過關到拱北再折返，回到家中都只是40分鐘，「呢度做係舒服過喺香港做，喺上水搭東鐵都廿幾蚊，轉兩程車都十幾蚊。」

27歲的曉丹在澳門走水貨到內地，曾月賺15萬元。（楊凱力攝）

除了打風的日子，曉丹說基本上全年無休，每日最多走三趟，每趟至少賺500元，「起碼付出努力就有回報，返工邊有半斤八兩咁理想！」生意最旺時，曉丹更會當「貨主」，訂購貨品派給旗下50個水貨客，賺取兩地差價。他亦有受人委託，把貨品由澳門螞蟻搬家運到內地。他在2022年曾月賺15萬元，不過疫情後內地人對酒品及日用品的需求減少，最近每月僅賺2萬元。

走水貨即走私？ 水貨客：我提供優質嘅商品

曉丹說知道走水貨跟走私無異，逃避關稅是犯法的行為，但他仍選擇鋌而走險。

「我都係賺錢，又唔係偷又唔係搶……兩地有價差，我從商逐利啫，有利潤咪去做，又唔會害到人嘅。起碼你走件水貨出去，走罐奶粉出去，起碼個小朋友食得健康嘅。內地冇奶粉咩？內地冇化妝品咩？內地冇酒咩？內地冇沐浴露咩？點解係都要落嚟澳門香港買？佢哋信唔過佢地啲嘢，咁我提供啲優質商品畀佢哋好合理。」

在澳門關閘附近的「水貨街」，到處可見一箱箱的茅台。（譚曉彤攝）

澳門四年截獲1.2萬名水貨客

澳門海關表示由2020年至今年10月，於四個連接珠海的口岸查獲1.2萬宗水貨客偷運個案。在澳門市區亦有313次打擊水貨客行動，檢獲超2.37億元貨物，包括非法進口豬肚、牛栢葉、電子零件等。

根據澳門《對外貿易法》，未具備法定准照而進出口貨物可被罰款10萬元，未依法申報則可被罰5萬元。不過如果水貨的貨量不超出規定，就不觸犯條例。