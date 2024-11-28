烈酒經濟｜澳門成走私茅台勝地　奇招盡出　香港減稅步後塵？

【澳門「烈酒經濟」系列一】香港10月中起調低烈酒稅，推動烈酒經濟。一海之隔的澳門，早已發展出與別不同的「烈酒經濟」—— 裙下雙腿綁十支茅台、茅台塞入沐浴露樽、甚至用BB車匿藏茅台，由澳門走私到珠海時被海關「斷正」。

有香港男子看準澳門酒稅較內地及香港低，疫情時赴澳門建立「水貨王國」，每帶一支茅台到珠海可賺400澳門元。連同其他酒品、雪茄等水貨，高峰時期聘請50個水貨客，月賺15萬元。

一連三篇報道，解構澳門為何成為茅台走私「勝地」，形成另類「烈酒經濟」。香港減稅後會否步澳門後塵，複製這種「烈酒經濟」模式？



近年有多宗由澳門走私茅台到內地的案件，手法包括把茅台綁在雙腿、藏在沐浴露瓶、放在嬰兒車內等。

珠澳兩地海關暫截到133支貴州飛天茅台 有香港人涉案

在澳門的青茂口岸，一對男女推着嬰兒車，車上的小孩熟睡了。他們混入剛下班、正返回珠海的人群裏。經過海關檢查站時，兩人腳步逐漸加快。關員懷疑並截停他們，在嬰兒車的椅背，以及掛在車上的布袋中，共找到10瓶茅台。

連同這宗11月19日的茅台走私案，珠澳兩地海關今年一共公布9宗，涉及133支貴州飛天茅台，部分涉案人士是香港人。最常見的犯案手法，是女性用彈力帶或膠紙把茅台綁在雙腿，穿着長裙掩飾。最誇張的一次，有人綁了十支，過關時動作僵硬被揭發。亦有人鎅開沐浴露瓶，把茅台塞在裏面，試圖蒙混過關。

3月17日，澳門海關發現一名香港女子雙腿綁滿茅台，以長裙掩飾。（澳門海關圖片）

▼ 走私茅台手法層出不窮 ▼



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水貨集團主腦：綁嘢衰硬！

「我唔會畀自己啲水客咁樣綁身，好危險㗎，𠵱家澳門海關有部人體成像探測機Check到你個身有冇綁嘢，𠵱家海關啲設備好先進，你綁嘢衰硬！」27歲的曉丹（化名）是香港人，約三年前到澳門全職走水貨。

內地海關規定港澳居民每15天，只可以帶一支免稅酒往內地，最多750毫升。曉丹說只要每次過關只帶一支酒，一般都不會被關員截查，「總之淡定，唔好急，照行……我覺得搵錢還搵錢，冇必要綁到成身都係囉，最多咪走多幾轉。」

27歲曉丹數年前來澳走水貨，曾月賺超過15萬元。(楊凱力攝)

每支茅台可賺400元 現僅100元

疫情期間，澳門與內地大部分時間維持通關。曉丹憶述，當時內地茅台炒價逼近人民幣3,000元，與澳門售價相差近千元，水貨客每帶一支到內地能賺取400元「帶工費」。

曉丹的太太同樣是水貨客，疫情時專門走水貨帶茅台北上，每日過關三次，每次只帶一支，日賺過千元。此時，曉丹的「水貨王國」愈做愈大，聘請約50名水客負責帶貨，自己就做「幕後軍師」，負責訂貨及派貨，一度月賺15萬元。

如今內地茅台炒風已過，跟澳門的售價差距不大。加上內地需求減少，茅台「帶工費」跌至每支約100元，曉丹形容「走茅台熱潮已經過咗」。至於其他酒類，內地2020年對澳洲紅酒實施懲罰性關稅後，曉丹說走水貨「好猖狂」，但到今年3月取消關稅後變得淡靜。

在澳門的水貨街，各類酒品「明碼實價」標明水貨客能賺到多少錢。（譚曉彤攝）

水貨街「明碼實價」賣酒 全家出動兜客帶酒

澳門關閘口岸附近的「水貨街」，多間店舖在門前貨架放滿酒，每樽酒上貼了一張紙，列明帶到內地可賺取的差價。以53度貴州飛天茅台為例，水貨客付1,690澳門元，到內地交貨後會收到1,825元，即有135元酬勞。店員說，港澳居民每半個月只可以帶一支免稅酒到內地，「其他人日日都帶，捉唔到咪冇事囉。」

有水貨街的店舖，標明帶一支茅台到內地，至少能賺取135澳門元。（譚曉彤攝）

附近街道至少10人招攬行人「帶唔帶酒」，有一家三口以300元人民幣報酬招徠，叫記者帶一支酒、花膠和乾貨過關。其中一人表示如果被海關抽查，「你就話自己買番去鄉下煲湯，支酒就話帶番去過年飲。」

在澳門的水貨街，多間賣酒的店舖門前擠滿顧客。（譚曉彤攝）

香港減稅 會否步澳門後塵？

香港10月中起調低烈酒稅，進口價200元以下金額的稅率維持100%，200元以上部分則減至10%。減稅後，會否未迎來烈酒經濟，先發展出澳門模式的「烈酒經濟」，成為走水貨，甚至是走私茅台勝地？

澳門現時對烈酒收取入口價10%的從價稅，以及每公升酒精20元的特定稅。貴州茅台集團在澳門的唯一經銷商新偉浩，副經理區家浩（Kenny）表示茅台進口澳門，兩項稅款加起來約為進口價的11%。據他向香港分銷商了解，香港現時稅款約為25%。意味着澳門茅台的進口成本及售價仍較香港低，變相從澳門走水貨茅台到內地利潤更大。

貴州茅台集團在澳門唯一經銷商，新偉浩副經理區家浩指澳門酒稅較香港低，變相水貨和走私利潤較大。（譚曉彤攝）

以一支500毫升53度的飛天茅台為例，澳門北區部份酒舖售價低至1,700澳門元，香港的茅台專門店賣港幣2,680元，至於內地售價近月低見2,100元人民幣。

香港一定係貴，冇得同內地或呢度比…… 澳門稅低，加上係自由港，同埋澳門有一個幾完善嘅水貨客系統，差唔多成十幾萬人去運作同一件事，可以講話非常之有組織。 貴州茅台酒澳門經銷商副經理區家浩

▼澳門多處有售茅台▼

