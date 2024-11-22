冬日巡禮｜聖誕小鎮今開幕　6層樓高聖誕樹登場　8米長火車供打卡

由香港旅遊發展局主辦的年末盛事「香港繽紛冬日巡禮2024」今日（22日）正式開幕，西九文化區藝術公園海濱西草坪一帶化身為聖誕小鎮，現場設有逾20米高的巨型聖誕樹、長達8米滿載禮物的小火車等，供市民打卡留念。另外，今晚7時30分亦會於維港舉行首場煙火表演。



「香港繽紛冬日巡禮2024」今日（22日）正式開幕，市民只要前往西九文化區藝術公園海濱西草坪一帶，便可欣賞升級版聖誕小鎮以及逾20米高的巨型聖誕樹。（陳蓁誼攝）

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「香港繽紛冬日巡禮2024」於今日至明年1月1日舉行，西九藝術公園海濱草坪西面的聖誕小鎮以禮物為主題，現場設有近百個不同大小、色彩耀眼的聖誕禮物為場景，面積過萬呎，比去年增3成，亦設多個繽紛打卡裝置，包括長8米、滿載禮物的小火車，以及逾10棵大小不一的聖誕樹等。

小鎮今年更首設聖誕主題「光影隧道」，在隧道內播放動畫，呈現一眾忙於送禮的聖誕小精靈，亦會噴出煙霧等效果。

「香港繽紛冬日巡禮2024」今日（22日）正式開幕，市民只要前往西九文化區藝術公園海濱西草坪一帶，便可欣賞升級版聖誕小鎮以及逾20米高的巨型聖誕樹。（陳蓁誼攝）

除了擴建小鎮，巨型的戶外聖誕樹亦加碼升級，逾20米、相等於逾 6 層樓高，頂部放有巨型閃耀八角星。聖誕樹首次化身巨型畫布，加入投影效果，呈現聖誕襪、雪人及雪花圖案。訪客可於每晚6時起後，每小時整點及30 分，從樹身欣賞一幕幕冬日節慶場景。此外，小鎮亦有逾10棵不同大小、佈置精緻的聖誕樹。

西九聖誕市集則分開兩階段舉行，第一階段由今日至舉行至12月8日，第二階段則從12月12日至29日期間舉行。首階段在藝術公園海濱的草坪開幕，設6個特色攤位，而第二階段將在西九藝術公園海濱草坪東面及M+對出海濱平台舉行，共有30個美食及出售聖誕禮物的攤位。

「香港繽紛冬日巡禮2024」今日（22日）正式開幕，市民只要前往西九文化區藝術公園海濱西草坪一帶，便可欣賞升級版聖誕小鎮以及逾20米高的巨型聖誕樹。（陳蓁誼攝）

香港繽紛冬日巡禮亦繼續推出共4場「冬日維港水上煙火」，每場表演時間10分鐘。首場煙火表演於今晚7時30分舉行，其後平安夜、聖誕節及拆禮物日（12月24日至26日），將連續三日於晚上8點發射煙花。