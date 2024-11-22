公院檢討倡設高層問責框架　范鴻齡：遇事加長指引責卸前線不公道

公立醫院系統管理檢討委員會今（22日）公布報告，就醫管局五個範疇提出31項建議。報告提到，醫管局現行運作存在權責不清，醫管局將檢視不同職級在安全與質素上的責任，並會為高層人員建立問責框架，將安全指標納入他們的表現評核。被問到引入高層問責能如何避免事故發生，醫院管理局主席范鴻齡指，若每次事故都「追源頭」，必然是接觸病人的前線負責，回顧過去根源調查委員會調查後均會更新指引，導致「指引長到前線無辦法跟」，他認為這種做法不公道、亦不可持續，故希望先釐清權責，既了解前線以外，管理層的責任，也希望當講明要負責甚麼時，大家均會「小心啲」，從而避免壞事發生。



醫院管理局主席范鴻齡（右二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左二）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

醫管局質素及安全總監黃立己在會上提到，針對權責不清的問題，局方將檢視不同職級在安全與質素上的責任，並會為高層人員建立框架，將安全指標納入他們的表現評核。

被問到引入高層問責，如何避免事故發生，醫院管理局主席范鴻齡回應指，現時存在權責不清問題，一宗事故出現後，要由誰人負責並不清晰，若然每次有事故都「追源頭」，則必然是接觸病人的前線負責，他認為這種做法並不公道、亦不可持續，希望先釐清權責，其後才可以知道在前線以外，「管理層有咩責任？」

安全指標納高層評核非想「一出事就落台」 范鴻齡：但大家會小心啲

他又指，將安全指標納入高層人員的表現評核，並非想「一出事就落台」，又表明「只落台唔解決問題」。他相信，現時權責不清，有些處於事件中間的人或者覺得「無所謂、鬆懈咗」，相信當講明要負責甚麼時，大家會「小心啲」，可避免壞事發生。

醫院管理局主席范鴻齡（左二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左一）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

范鴻齡也提到，現時發生事故後，根源調查委員會完成調查後，很多時會發現在指引中加入新的內容，然而，每次發生事故後，不斷加長指引，會導致「指引長到前線無辦法跟」。

他也表明，這種做法會令「責任永遠在前線」，即指引已寫明，無跟足屬前線責任的情況，所以醫管局會將檢視目前所有的指引，「係咪過於繁複，要確保同事跟到。」