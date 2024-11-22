假冒易通行｜過去一星期38宗　騙款逾50萬元　有車主一小時損9萬

​運輸署今（22日）表示，近日假冒「易通行」的短訊再現，過去一星期警方共錄得38宗「易通行」有關的釣魚騙案，騙款金額超過50萬港元，而其中一名車主因誤信自己隧道帳單未付清，更在一小時內被騙近9萬港元。



​運輸署呼籲市民提高警覺，留意偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。



香港現時多條隧道實施易通行不停車收費。（資料圖片/黃浩謙攝）

​「守網者」專題今（22日）公布，過去一周警方共錄得97宗釣魚騙案，其中與「易通行」有關的共38宗，騙款金額超過50萬港元，並舉例其中一名車主誤信自己隧道帳單未付清，而點擊訊息內超連結進入偽冒網站。他輸入信用卡資料後，騙徒在一小時內轉賬金額達 20次，最終損失近9萬港元。「守網者」指，近日假冒「易通行」的短訊再現，以自動繳費失敗或帳單未付為由，誘騙受害人點擊訊息內的超連結進入偽冒網站，盜取信用卡資料。

運輸署呼籲市民提高警覺，留意偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。署方澄清這些虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交警方跟進，並重申「易通行」只會以「#HKeToll」作為發送人名稱向用戶或車主發出短訊。用戶或車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。

運輸署提醒，市民如接獲沒有「#」號但疑似為「易通行」或其他不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。