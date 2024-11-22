工人沒扣安全帶機場T2頂雨中滑行　機管局終止分判商合約｜01獨家

機場近月屢有工業意外，引起關注。《香港01》接獲一段影片，拍攝時間為周三（20日）早上，片中所見，有工友雨天下在樓頂工作後，坐著鐵梯逐級而下，其身上未見有安全帶，情況驚險。機管局確認事件，指工人當時於T2客運廊樓頂進行樓頂安裝工程，未有將安全帶扣於繫穩裝置上，當機管局知悉事件，已即時責成總承建商終止與該分判商的合約，周四（21日）早上立即安排安全簡報會予所有工人，提醒有關高空工作的安全守則。



《香港01》收到一段影片，拍攝時間為本月20日早上，片中可見，一名工友在雨天下，疑於機場三跑地盤一樓頂工作後，坐著鐵梯逐級而下，身上未見繫上安全帶，情況驚險。（影片截圖）

相關影片，拍攝時間為本月20日早上，片中可見，一名工友在雨天下，疑於機場三跑地盤一樓頂工作後，坐著鐵梯逐級而下，身上未見繫上安全帶，情況驚險。

機管局回覆確認事件，一名分判商工人於本月20日於T2客運廊樓頂進行樓頂安裝工程時，被發現未有將安全帶扣於繫穩裝置上。機管局在知悉後，即時責成總承建商終止與該分判商的合約。

機管局續稱，於事件發生後翌日早上立即安排安全簡報會予所有工人，提醒有關高空工作的安全守則。機管局亦會定期於工地進行安全巡查，向所有工人提供安全簡報會及訓練，以加強工人的安全意識。

就機管局處理知悉事件後，即時責成總承建商終止與涉事外判商的合作，蕭倩文形容「雷厲風行」，認為相關決定是向業界發出強烈訊息，須將職安放在首位。（資料圖片/廖雁雄攝）

工權會指機管局決定是向業界發出強烈訊息 須將職安放首位

工權會總幹事蕭倩文指，地盤職安首要是做好安全教育，承建商要將安全的訊息準確傳達至所有外判商及前線工人，若這方面已做好，仍有人屢勸不聽，他們便有責任為自身行為負責。

就機管局處理知悉事件後，即時責成總承建商終止與涉事外判商的合作，蕭倩文形容是「雷厲風行」，並認為相關決定是向業界發出強烈訊息，須將職安放在首位。