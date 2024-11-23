慶祝阿聯酋中國建交40週年　「港島登峰」越野賽今於山頂舉行

2024年是中國與阿拉伯聯合酋長國建交40周年，為慶祝這一里程碑，阿聯酋駐港總領事館今日(23日)於香港山頂舉辦「港島登峰」越野跑比賽，寓意兩國攜手前行，再創高峰。阿聯酋駐港總領事Sheikh Saoud Almualla主席開幕式，他對順利召開今次活動表示高興，希望通過比賽為後續開展的文化體育交流活動鋪路。



「港島登峰」越野賽今日（23日）於山頂舉行，阿聯酋駐港總領事Sheikh Saoud Almualla在開幕儀式發表主旨講話。（歐嘉樂攝）

兩國與特區政府官員早晨8時30分出席開幕儀式，主持典禮嘉賓包括總領事Sheikh Saoud Almualla、外交部駐港公署特派員崔建春伉儷、康樂及文化事務署副署長徐曉露，前阿聯酋駐澳洲大使Obaid Alketbi、旅遊發展局副總幹事葉貞德等。《香港01》亦作為合作媒體夥伴參與是次活動。

多間企業及組織協助舉辦比賽，並派代表出席作主禮嘉賓，包括阿聯酋航空香港區域經理Sultan Alriyami、Aramex北亞區副總裁Yousef Kamhawi、第一阿布扎比銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）香港分行行政總裁潘紹鐘、Mashreq銀行營運與科技主任Mobin Cherian等。

兩國與特區政府官員出席儀式並合影，《香港01》作為合作媒體夥伴參與是次活動。（歐嘉樂攝）

總領事Sheikh Saoud Almualla在開幕儀式上發言指，阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）今日亦舉辦一年一度的長跑比賽，但運動卻讓兩地變得親近「雖然相隔萬里，運動卻與我們的心近在咫尺」，描述這活動源於國父Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan，旨在祈願世界和平，「希望這比賽為將來更多阿聯酋與香港特區聯合舉辦活動打開一扇大門。」

比賽下設5個賽段，分不同組別依次進行，來自阿聯酋的跑者與本港選手同台競技。除個人賽的30公里、12公里、4公里外，還有12公里青少年組及4公里家庭樂項目。

現場氣氛熱烈，一眾選手9時就位，總領事與崔建春、徐曉露、葉貞德等嘉賓鳴笛示意，跑手應聲起步。

賽事得主名單中午11時30分陸續揭曉，崔建春伉儷與總領事連同贊助商代表為他們頒獎並致賀，勝出者將獲得往返阿聯酋機票、酒店套票等獎品。

阿聯酋駐港總領事Sheikh Saoud Almualla與前阿聯酋駐澳洲大使Obaid Alketbi連同贊助商代表，為30公里比賽男子組與女子組冠亞季軍頒獎。（官禄倡攝）

Tsz Hong Tam、Ting Ho Cheung、Yu Hin Jeffrey Cho依次獲得30公里比賽男子組頭三名；女子組則為Tsz Kwan Lee、Ho Ting Yu、Woo Ping Leung依次獲得冠亞季軍。

12公里比賽中，男子組頭三名依次是Tung Hoi Yip、Cheuk Ting Plato Luk、Buti Ali Saif Ali Alnuaimi；女子組則為Kong Yuk，Cathi Wong、Metinee Jen、Cindy Reid；青少年男子組排名依次是Kam Ho Chung、Taiyo Max Montanari、Kin Hei Lee；青少年女子組則為Yau Yeung Chow、Sui Ching Lo、Daphne Louise Emily Koehl。

《香港01》作為合作媒體夥伴參與是次活動，阿聯酋駐港總領事Sheikh Saoud Almualla向代表頒發紀念品。（歐嘉樂攝）

4公里個人賽男子組頭三名依次是Ling Fung Chow、Stephen Wu、Bruce CM Leung；女子組頭三名依次為Yanli Li、Heidi Li、Lok Yan Chan。

「港島登峰」越野賽今日（23日）於山頂舉行，阿聯酋駐港總領事Sheikh Saoud Almualla（左一）與崔建春伉儷鳴笛示意，跑手應聲起步。（歐嘉樂攝）

4公里家庭組由2人組隊參賽，「囝仔跑得快過爸」、「悅跑父女」、「Twhy」、「Alex and Aston」分別拿下頭四名。

活動網址: https://uaechina40.hk/