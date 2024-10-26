美女流落阿聯酋沙漠 Call Uber竟獲駱駝接送 網民：邊有可能
撰文：TVBS新聞網
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社交平台10月瘋傳一段影片，有兩個女子自稱在杜拜的沙漠迷路，打開Uber竟顯示可以叫駱駝來載。截稿前，影片獲網友11萬次喜歡，有6百多則留言討論。
從IG影片觀察，可見鏡頭內一位女子拿著手機，另位女聲說道：
「我們迷路了，決定使用Uber，結果你猜？竟然能叫駱駝！」
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影片接者看見一個男的牽著駱駝來，兩個妹子驚呼連連。男人還介紹說，他就是「開」駱駝維生，經常在沙漠幫助迷路的人。
貼文引發討論，有網友留言質疑，「手機還有電跟GPS，他們是要怎麼迷路」；也有網友指出，從影片背景就能看到馬路：
「你們是在沙迦（Sharjah），杜拜根本沒有紅色沙丘。」
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據《印度時報》（Times of India），該網傳影片為旅行社Jetset Dubai與女網紅合作拍攝，事實上該公司叫車服務根本沒有提供駱駝。
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