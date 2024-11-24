北上｜36.2萬港人周六北上　逾4.5萬人香園圍出境逼爆口岸創新高

港人北上熱潮持續，根據入境處數字，昨日（23日）港人北上人次約36.2萬，與上周相若，根據入境處數字顯示，愈來愈多港人經香園圍口岸出境，錄得超過4.5萬人次，為近月新高，今午（24日）該口岸更逼爆過關人潮，需要實施管制。至於訪港內地旅客則有約13.2萬人次，較上周六微跌，北上南下逆差有近23萬人次。



香園圍口岸今日（24日）中午逼滿過關人潮，單是由地下巴士站走到樓上離境大樓前的一段行人通道，已見人頭湧湧。（深圳大灣區好去處開心share FB群組圖片）

根據入境處數字，11月23日香港居民出境有448,606人次，當中逾36萬人次經不同陸路口岸到內地。（資料圖片/蘇煒然攝）

4.5萬港人經香園圍出境逼爆口岸 需實施人潮管制

根據入境處數字，昨日（23日）香港居民出境有448,606人次，當中約36.2萬人次經不同陸路口岸到內地，與上周六（16日）約36萬北上人次相若。

在各口岸當中，昨日港人經羅湖口岸出境達114,206人次，仍然是最多港人過關首選；經落馬洲支線出境有97,671人次。而在兩元乘車優惠的推動，加上蓮塘口岸周邊愈見熱鬧，吸引愈來愈多港人經香園圍口岸出境北上，昨日錄得45,622人次，為近月新高位。

香園圍口岸今日（24日）中午逼滿過關人潮，每部過關閘機都大排長龍，需要實施人潮管制措施。（深圳大灣區好去處開心share FB群組圖片）

現時香園圍口岸每逢周末及周日，常見排隊輪候過關人潮，今日（24日）亦可見到香園圍口岸過關人潮擠擁，單是由地下巴士站走到樓上離境大樓前的一段行人通道，已見人頭湧湧，在離境大樓內，每部過關閘機都大排長龍，需要實施人潮管制措施。

深圳灣試行免證過關首周末錄5.8萬人次

另一個熱門的深圳灣口岸，作為免出示證件過關試點，在試行後首個周末錄得58,353過關人次，與上周相若，未有因開通簡便服務而增加過關人次。

在同一日，內地訪客入境有132,730人次，較對上一個周六的133,808人次微跌，北上南下逆差則約22.9萬人次。