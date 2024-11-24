全運會公路單車測試賽順利結束　楊潤雄冀市民諒解封關及封路安排

全運會公路單車測試賽今（24日）在港珠澳大橋舉行，車隊在10時22分進入香港賽區路段，並在11點40離港，全程歷時約1小時18分鐘 。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在賽事結束後表示，是次比賽的測試範圍廣闊，形容總體運作暢順。他續指，稍後會與各相關政府部門開會，商討改善細節，務求令明年的第15界全國運動會可順利舉行。



楊潤雄指今次賽事的測試範圍廣闊，包括路線、通關、安保、交通管制、醫療和應急救援等方面，形容總體運作暢順。(王海圖攝)

楊潤雄表示，是次比賽的測試範圍廣闊，包括路線、通關、安保、交通管制、醫療和應急救援等方面，形容總體運作暢順。他指，測試賽在上午9時於珠海起步，整個車隊在約早上10時22分進入香港賽區路段，並於上午11時40分離開香港賽區，全程在港時間約1小時18分鐘，較預期快。

粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽11月24日早上舉行。（梁鵬威攝）

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測試賽為未來辦體育盛事打基礎 冀明年全運會順利舉行

楊潤雄又指，當局在車隊通過北大嶼山公路時，實施交通管制，由機場到市區的交通增加約20分鐘、由市區到機場的交通則增加25分鐘，兩者增加的時間均較預期短。他表示，港珠澳大橋香港口岸的離境服已於中午12時30分恢復正常 。

楊潤雄續指，今次測試賽能為香港將來舉辦大型體育盛事打好基礎，對香港而言是寶貴的經驗，稍後會與各相關政府部門開會，商討改善細節，希望令明年的第15界全國運動會順利舉行。

港珠澳大橋口岸於今日12時半恢復通關，隨即現人龍。（梁鵬威攝）

至於為市民帶來不便，楊潤雄望市民諒解。他又指，當局已透過記者會及新聞稿，提醒市民有關交通安排，如提示需通關的市民在6時30分前來到關口。他續指，會在全運會賽事時，加強相關交通安排的宣傳，但期望市民，尤其需恆常過關人士，多留意最新發展。