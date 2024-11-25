太空油｜青協7月至今處理逾70宗個案　料警引入試紙測試助打擊

警方今年首10個月錄得59宗涉及太空油的案件，將研究引入「太空油試紙」，讓巡警即場向可疑人士驗毒。青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏今日（25日）出席港台節目時表示，相信引入檢測試紙後，有助打擊青少年吸食情況。他指，青協7月至今處理逾70宗涉太空油問題個案，年紀最輕的吸食者只有12歲。



他指，太空油藥效猛而迅速，吸食方法和外觀與電子煙接近，令年輕人降低警覺性，呼籲家長多注關注子女狀況，一旦發現疑似吸食行為，忌先以嚴厲態度怪責，以免出現強逆反心理，難以介入協助。



青協青年違法防治中心督導主任梁兆騏今日（25日）出席港台節目時表示，由於太空油的藥效猛而迅消，吸食者因而對其降低警覺。（張浩維攝）

梁兆騏接受電台訪問時表示，發現青少年近期吸食太空油的情況呈明顯上升趨勢，亦有越來越多青少年對他表示對「太空油」有興趣，因為太空油使用水果香氣吸引進食。他透露，中心近期支援的相關個案有明顯升幅，本年7月至10月接獲65宗個案，而截至目前位置，中心處理的個案已逾70宗，年齡最小的個案僅有12歲。

梁兆騏認為，青少年吸食太空油的主要原因為輕視它所具有的嚴重後果及潛在風險，太空油的吸食方法、外觀與電子煙接近，隱藏性高，在街頭偶爾吸食數口亦不易讓人察覺，容易令吸食者產生誤解。

此外，他指太空油的藥效猛而迅速，吸入後只需20至30秒便能感受效果，吸食者容易以為毒品只是較為強力電子煙的，因此降低警覺。梁兆騏強調，吸食太空油會引發頭暈、身體不受控、口齒不清，甚至失去知覺及意識；而以往亦有吸食人士昏迷後險跌出馬路、被偷取錢財、性侵，甚至失救死亡。

事主吸食出於好奇心、解決情況問題 籲家長多關注子女

政府計劃在明年第一季將太空油納入《危險藥物條例》，通過後，違例者最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。梁兆騏認為將太空油納入條例能起阻嚇作用，可壓制青少年吸食問題。他表示，現今政府將太空油納入《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第一部毒藥，由於看似不嚴重，會令吸食者輕視後果。警方將研究的「太空油試紙」，由於測試結果很快能呈現，梁兆騏相信能打擊吸食者肆無忌憚吸食太空油的局面。

除了官方部門執法，梁兆騏指中心處理相關個案時，會了解個案事主是出於好奇心，或利用毒品解決情緒問題而吸食，中心亦會提供正確資訊破解毒品迷思、協助青少年建立正向生活習慣。家長亦應關注青少年有否出現可疑行為，如長期在廁所吸煙、家中出現電子煙或可疑化學氣味等，如發現子女有可疑行為，梁兆騏叮囑家長切勿以嚴厲態度怪責，加強逆反心理，否則難介入協助。