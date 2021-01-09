周梓樂死因｜周父稱最想向兒子講已盡晒力　望有生之年真相浮現

前年11月4日凌晨將軍澳發生警民衝突，同夜裡有人發現科大學生周梓樂倒臥尚德停車場平台，頭部重創，4日後不治。死因庭經過29日的研訊，陪審團最終以4:1比數裁定周死因存疑。周父離庭時形容「真相仲差少少」，並謂：「想同個仔講，我哋（夫妻二人）盡晒力。」他亦感謝陪審團認真研究死因，又指真相不一定是被殺，也可以是意外，只盼有生之年真相得以浮現，現時先會好好休息。

希望兒子知道父母已盡晒力

周母步出法院時鞠躬道：「我只係想講一句：辛苦晒大家。辛苦晒。」周父發言時則一度掩臉，並哽咽表示希望兒子知道父母已經「盡晒力」。他又坦言夫婦二人不斷找新證人、與律師商討，「其實都幾攰」。

+ 4 + 4 + 4

真相唔一定被殺 可以意外

被問及裁決結果是否預料之中，他稱不想太多假設，所以「都冇乜點樣諗」；對於兒子生前8秒發生何事，也不想再作猜想。他感謝陪審團花時間認真思考，無論如何也尊重裁決。周父續道，希望有生之年真相得以浮現，並補充：「真相唔一定被殺，可以意外......浮現咁就ok。」就停車場二樓及三樓設計相似，或令人誤會，他亦指現時未有想及是否有涉及民事責任，會先休息一下。

感謝律師團隊 形容如家人

周父又與妻子一直互相扶持，很感謝律師團隊的幫助和支持，形容「呢兩個月大家好似一家人」。

周梓樂2019年11月4日被發現重傷倒臥尚德停車場A二樓低層平台，4日後不治。陪審團裁定導致死亡的傷害為頭部受傷，而受傷的情況為高處墮下，惟死因存疑，代表梓樂墮下的原因不明。

證人供述事件的經過。(詳看下圖)

+ 30 + 30 + 30

尚德停車場情況及當日閉路電視拍到的情形。(詳看下圖)