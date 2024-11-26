非法棄置建築廢物常見　申訴署主動查環保署回收服務及打擊工作

申訴專員公署宣布展開主動調查，審研政府對建築廢物的回收服務及打擊非法棄置建築廢物的工作。申訴專員陳積志表示，建築廢物處置收費計劃實施接近20年，而預約回收服務的流動應用程式「好好斗」運作三年多，街道仍經常發現非法棄置建築廢物的情況，希望透過主動調查，審視管理策略是否有改善空間。



陳積志表示，建築廢物處置收費計劃實施接近20年，但街道仍常發現非法棄置建築廢物的情況。（政府新聞網圖片）

環境保護署自2005年期實施建築廢物處置收費計劃，2021年亦開展地區性建築廢物收集及回收服務先導計劃，讓市民及中小型裝修商可透過「好好斗」流動應用程式，預約回收商處理。

公署指，不時有傳媒報道及市民投訴在公眾地方目睹被非法棄置建築廢物，不止對市民及道路使用者造成不便及安全隱患，須耗用額外的公共資源處理。公署亦分析「好好斗」後台數據，認為計劃提供回收服務或未被充分使用。

陳積志表示，建築廢物處置收費計劃實施接近20年，而「好好斗」回收服務亦運作逾3年，但街道仍常發現非法棄置建築廢物的情況。他希望透過主動調查，審視建築廢物回收再用的管理策略是否有改善空間。

陳積志又指，環保署有責任制訂切實措施，便利公眾合法及適當處置建築廢物，並提高廢物的回收再用和循環再造比率。因此，他決定展開行動，審研現時的建築廢物管理工作，包括環保署管制及遏止非法棄置建築廢物的工作，「好好斗」應用程式的具體細節、運作實況、成效監察，以及服務推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

公署亦表示歡迎市民以書面提出意見，有興趣者可在12月27日或之前把意見送達申訴專員公署。