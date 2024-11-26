同志平權案終極勝訴　Nick給自己一個交代　律師韋智達離港是衝擊

同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院11月26日頒下判辭，政府終極敗訴，同志一方終極勝訴，即終審裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶違憲。公屋案申請人Nick Infinger到法院領取判辭，他表示投身同志平權運動十多年，有一點成果算是給自己一個交代，希望香港可變得更平等、公平。

Nick說過程中最大的打擊，是第一位代表律師韋智達（Michael Vidler）團隊離港。韋智達代表過跨性別婚姻W小姐案、同性伴侶受養人簽證司法覆核QT案等平權案件，亦代表不少反修例運動期間的被告，2022年4月宣布，同年6月停止執業。



性小眾平權司法覆核・專頁

Nick Infinger可能太緊張，做完訪問才記得拿出一早準備好的彩虹旗。（盧翊銘攝）

同志平權十多年的少少成果、一個交代

2018年Nick與丈夫在加拿大結婚後返港，以「一般家庭」名義申請公屋，但房委會以二人不符合「夫妻」定義拒絕，Nick於同年11月入稟司法覆核。

經歷初審、上訴、終審，六年後的今日終於有判決，Nick感謝伴侶多年來的支持，以及之前和現在的律師團隊。「這麼長的時間很艱難，香港社會經歷很多改變，參與同志平權十多年，有少少成果，算是給自己一個交代，也給同志或支持平等權利的人有所交代，希望香港可以變得更平等和公平。法庭裁決認同同志伴侶相愛、值得一齊居住的權利。」

Nick Infinger希望《性傾向歧視條例》立法。（盧翊銘攝）

冀《性傾向歧視條例》立法

不過Nick對於平權運動，還是有一點悲觀。這次案件關乎住屋基本權利，連同去年岑子杰案部份終極勝訴，法庭取向都是支持同志平權，不過「之後可否發展到像台灣、泰國等地，可否認同同性婚姻，我還有一點悲觀。住屋是一個較窄的範疇，希望可以《性傾向歧視條例》立法，保障同志。」

Nick說昨晚對判決還是很緊張，有點睡不着，以為自己有很多東西想說、想表達，但原來最重要的，是對自己一個交代。「2018年『話去就去』，開展法律訴訟，現在不用只牽掛為別人爭取權利，可以專注與伴侶拍拖、好好生活。」他還未想好如何慶祝，或與伴侶食飯、去旅行慶祝。

律師韋智達（Michael Vidler）代表過跨性別婚姻W小姐案、同性伴侶受養人簽證司法覆核QT案等平權案件，亦代表不少反修例運動期間的被告。圖為2018年7月4日，QT案終極勝訴後他見記者，協助QT與記者做電話訪問。（資料圖片 / 林若勤攝）

人權律師韋智達離港是衝擊

從開始官司至今，Nick說最大的打擊，是第一個律師團隊離開香港。他所說的是律師韋智達（Michael Vidler），韋智達代表過跨性別婚姻W小姐案、同性伴侶受養人簽證司法覆核QT案等平權案件，亦代表不少反修例運動期間的被告，2022年4月宣布，同年6月停止執業。

「對我最大的打擊，是第一個律師團隊離開香港。很衝擊，他們走的時候我不知情，都是看新聞才知道，要以這樣的形式轉團隊。今時今日的香港不方便說太多，有點敏感，但那個衝擊。」Nick感謝韋智達多年來一直支持，直到最後一刻，「從案件如何處理、有哪些方向，都感受到他很有心，他除了想打這宗官司，他還想香港在人權方面有所推進。」

韋智達（Michael Vidler）律師行於2022年6月停止運作。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

這次終極勝訴，算是Nick同志平權路上的一個逗號，「將來有機會可以繼續有同志遊行，可以幕後做義工，事業上做同志相關的工作。我覺得我是屬於前一代的同運人士，用上一代的方法，新一代有不同方式拓展論述，現在有不同議題，例如跨性別、雙性戀等，繼續百花齊放，為和而不同繼續努力。」