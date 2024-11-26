同志平權案終極勝訴　終審法院駁回政府就公共房屋、遺產權利上訴

同性伴侶指房委會房屋政策存在不公，同性配偶未享與異性婚姻下配偶的同等待遇，兩名同性伴侶分別就公屋及居屋政策提出司法覆核，兩人均獲裁定勝訴。房委會不服裁決，早前提出終極上訴。終審法院今日（11月26日）辦下裁決，裁定政府敗訴。

此外，其中一名申請人李亦豪，亦有就《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》對同性配偶不公而提司法覆核，並在原訟庭及上訴庭被裁定勝訴。政府亦有就這案提出終極上訴，亦同樣敗訴。換言之，政府在兩案均被裁定終極敗訴。



性小眾平權司法覆核・專頁

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。公屋案申請人Nick Infinger在終審法院外見記者。（盧翊銘攝）

申請人之一的李亦豪在一封發給其逝去配偶吳翰林的公開信提到：「走到今天，2024 年11月26日，我們的案件終於劃上句號了。我感激法庭肯定你(吳)的苦，肯定你對同志平權的付出。……希望我沒有辜負了你的心血。」

另一名申請人Nick Infinger在得知結果後，感謝其同性伴侶，又指法庭的裁決是認同即使是同性伴侶，也可以相愛。

申請人李亦豪（左二）上訴時由英國御用大律師Timothy Otty（左三）代表，並稱同性伴侶也可組織家庭及育有下一代。(資料圖片 / 朱棨新攝)

兩案分別挑戰居屋及公屋政策

就居屋政策案，申請人為李亦豪（代表其已去逝的同性配偶吳翰林）。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。

公屋政策案的申請人為Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。

申請人Nick Infinger。(盧翊銘攝)

房委會指公共房屋是珍貴資源

房委會上訴時指，政府政策支持傳統家庭，同時亦要配合政府的人口政策，鼓勵生育。同性伴侶若生育，會較為昂貴和困難，但申請公共房屋的主要為低中收入的市相，異性伴侶生育的機會較大。

基本法定明要延續1997年前的社會福利

房委會又指，《基本法》第36條定明須延續1997年前市民所享的社會福利。1997年前只有異性伴侶能以夫婦名義申請公共單位，故此申請人不可依賴《基本法》第 25 條下的平等權利挑戰政策。

辯方反駁同性家庭亦可育有下一代

代表李的律師卻反駁指，同性伴侶亦可組織家庭，及透過人工受孕或領養育有下一代，若以生育能力作為界線，是不恰當的刻板印象，亦無相關政策排除不能生育的伴侶。他們又認為容許同性伴侶申請公屋或居屋，只會影響異性伴侶的輪候時間。

律政司亦有就遺產法爭議提上訴

就遺產法例的爭議，原本同樣由李的丈夫吳翰林提出，但吳等候聆訊期間身亡，李繼續案件。原審法官周家明認為，遺產條例是要保障死者有道德責任供養他要負責的人，這類人不只限於異性伴侶，故裁定條例違憲。

律政司曾提出上訴，指遺產條例需保障傳統婚姻及傳統家庭，裁同性伴侶亦享有這地位，會削弱傳統婚姻和家庭的地位。但上訴庭認為條例確存在性取向差別待遇，因此駁回律政司上訴。律政司亦有就此案提出終極上訴。

代表房委會的英國御用大律師Monica Carss-Frisk指房屋會支持傳統價值，即異性婚姻 。(資料圖片 / 朱棨新攝)

終院認為在海外締結的同性婚姻 是法例規管下公開作出的承諾 與異性婚姻無異

而終院今頒下判辭，裁定政府在兩案均敗訴。在房屋政策案，政府一方指異性婚姻的夫婦才具有生育能力，相關房屋政策可以支持政府促進人口增長的目標。惟終院法官拒接納此説法，指房委會的首要目標是滿足弱勢社群的住屋需求，又指其政策沒有因異性夫婦是否已經生育或計劃生育，或是否有生育能力而作出不同的對待。

就遺產案方面，終院法官認為在海外締結的同性婚姻，是法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異，因此海外結婚的同性伴侶與異性夫婦均具有同等密切的關係。

就政府一方指，就同性和異性婚姻的差別待遇，是為保持涉及婚姻的法例中「有效婚姻」的一致性。終院法官拒接納該說法，指《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》的立法目的，與其他婚姻法例有別。因此，政府一方指稱的一致性並不存在。

案件編號：FACV 2、3/2024

