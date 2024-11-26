同志平權案終極勝訴　替代框架立法限期將至　團體籲更改婚姻定義

同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院11月26日辦下判辭，政府終極敗訴，同志一方終極勝訴，即終審裁定公共房屋政策及遺產法例排除同性伴侶違憲。婚姻平權協會共同發起人邱銘諾在終審法院外表示，裁決表明同性婚姻與異性婚姻沒有差別，希望明年10月同性伴侶替代框架立法限期屆滿前，政府盡快公布方案，亦認為修改婚姻定義是最便捷的做法。

香港中文大學性別研究課程副教授孫耀東表示，判決表明港府一直未能向法庭提供令人信服的論據，證明對同性伴侶在不同生活領域的差別待遇是合理的。



性小眾平權司法覆核・專頁

婚姻平權協會共同發起人邱銘諾表示，三宗案件的判決都清楚表明，任何性傾向人士都應受到法律保障及尊重。(盧翊銘攝）

岑子杰案去年部份終極勝訴 替代框架立法進度不理想

婚姻平權協會共同發起人邱銘諾表示，三宗案件的判決都清楚表明，任何性傾向人士都應受到法律保障及尊重。協會希望這些判決能讓李亦豪（Henry）感到一絲安慰，並讓他的已故丈夫吳翰林（Edgar）得以安息。

邱銘諾指出，裁決表明同性婚姻與異性婚姻沒有差別，希望政府看清楚這個訊息。明年10月前，即岑子杰案「部份終極勝訴」、政府要在兩年內訂立同性伴侶替代框架限期，他指進度不太理想，今年5月政制及內地事務局成立工作小組，他認為政府需要盡快拿出方案給予公眾討論。

岑子杰提出司法覆核，要求法庭裁定政府不承認同性伴侶在外地締結的婚姻屬違憲。2020年5月29日，案件在高等法院審理。（岑子杰facebook圖片）

借鑑普通法地區 更改婚姻定義最便捷

泰國明年1月就正式容許同性婚姻，邱銘諾覺得當地政府亦銳意建立同志友善的形象，亦可帶來經濟效益。「香港作為普通法的地區，可以借鑑其他普通法地區的經驗，更改婚姻定義是最便捷的做法。」

被問及當下政治環境，是否還有空間推動同志平權，邱銘諾引用政制及內地事務局網站，支持不同性傾向人士有平等機會，希望當事人日後毋須再以司法覆核的途徑爭取，亦浪費金錢做法律訴訟。

協會指出，歷史告訴我們，差別待遇只會引來更多的歧視。本會希望政府把握這些具有歷史意義的裁決，盡快將不同性傾向伴侶納入現行婚姻制度中。唯有不論性別的婚姻制度才能完全終止對不同性傾向伴侶的歧視。讓不同性傾向伴侶 在法律保障下有尊嚴地生活。

中文大學副教授孫耀東指出，法院不認同排除同性伴侶，就可捍衛異性婚姻的論點。(資料圖片 / 盧翊銘攝)

法院不認同排除同性伴侶就可捍衛異性婚姻的論點

香港中文大學性別研究課程副教授孫耀東表示，今天的法庭案件可以被理解為過去十年來一系列有關香港同性伴侶權利案件的一部份，涉及的領域包括移民權、伴侶福利權和共同報稅權等。

他相信，這些案件的判決表明，香港政府一直未能向法庭提供令人信服的論據，證明對同性伴侶在不同生活領域的差別待遇是合理的。在不同的案件中，法院並未接受政府提出排除同性伴侶的權利可以「捍衛婚姻制度」的論點，也沒有認同當同性伴侶被排除在外，異性伴侶會被婚姻制度所吸引的論點。

孫耀東認為，法院強調房委會的首要目標是滿足弱勢社群的住屋需求，法庭並不接受政府提出同性伴侶生育後代的可能性較少的論點作為拒絕同性伴侶公共房屋權的令人信服的理由；而該等政策亦接受並不涉及生育的家庭關係的申請。

中大調查：大部份香港市民支持同性伴侶公共房屋權

香港中文大學性小眾研究計劃發表的代表性電話調查顯示，香港市民對同性伴侶以家庭為單位申請公屋權利的支持率由2016年的39%上升至2019年的52%。在2019年只有1/4 受訪市民反對這項權利。

香港公眾也支持同性伴侶繼承財產的權利。2023年，香港中文大學性小眾研究計劃、香港大學法學院比較法及公法研究中心以及北卡羅來納大學法學院人權法計劃的一項研究發現，2023年63%的人同意同性伴侶應該有權繼承彼此的財產，比例高於2013年的55%和2017年的61%。

孫耀東認為，現在是政府就保護同性伴侶權利的全面框架提供更多細節的時候。終審法院於2023年9月5日做出具有里程碑意義的判決，裁定政府有憲法責任提供替代法律框架，終審法院為同性伴侶關係得到承認規定了兩年的建立期限。