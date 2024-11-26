12.1起縮短澳門貓狗來港檢疫期　大減至30日　須打預防狂犬病疫苗

漁護署今（26日）公布，12月1日起實施進口貓狗檢疫的新安排，由澳門進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期由現時120天，大幅縮減至30天。署方指正與內地當局商討，納入內地至新安排的執行細節，並會適時公布。



漁護署今（26日）公布，12月1日起由澳門進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期大幅縮減至30天。（資料圖片）

研將內地納入新安排

漁護署今（26日）公布，12月1日起實施進口貓狗檢疫的新安排，將增設第三A組別國家／地區，由現時三個組別增加至四個。澳門是首個已納入的地區，只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期會由現時的120天大幅縮減至30天。漁護署正與內地當局商討將內地納入第三A組別的執行細節，並會適時公布。

署方指，從第三A組別國家／地區進口貓狗的申請人，必須確保其動物符合各項規定及向漁護署提交相關證明，包括動物須植入合規的微型晶片、持有效的狂犬病及指定傳染病的防疫注射證明書、持有獲漁護署認可的化驗所作狂犬病抗體滴度檢測合格結果，以及由出口國家／地區政府獸醫師簽發或加簽的健康證明書等。最新檢疫安排的詳情及進口貓狗的申請程序，包括預留檢疫設施的方法及獲認可的化驗所資料，詳載於漁護署網頁。

漁護署表示，隨着近年生物技術的發展，漁護署早前已進行風險評估，認為注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，可以縮短部分從第三組別地區進口貓狗的檢疫期。新檢疫安排旨在優化進口貓狗的檢疫要求，便利動物主人攜帶寵物貓狗來港。

署方指，新檢疫安排下，會主動聯絡一些未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的國家／地區商討有關檢疫安排，並在達成協議後，將它們納入第三A組別，以縮減貓狗抵港後的檢疫期，而原有的第三組別則改名為第三B組別。由於狂犬病的潛伏期可長達數月，由第三B組別進口的貓狗檢疫期維持不少於120天。

為有效防止狂犬病傳入香港，漁護署參考世界動物衞生組織的動物疫情監控情況，根據狂犬病出現的風險，將各地區分成不同組別。

第一組別：非狂犬病地區（即當地長期沒有出現狂犬病）

第二組別：有零星狂犬病個案但疫情受到有效監控的地區

第三A組別：未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的地區

第三B組別：有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區

