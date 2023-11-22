不丹創下全球第一紀錄　花14年為流浪狗完成這件事　減狂犬病傳播

自2009年開始，不丹政府與國際人道協會（Humane Society International, HSI）合作，發起流浪犬的絕育及疫苗接種計畫。經過14年的施行，不丹於日前宣布國內所有流浪犬都已經結紮完畢，並且全數接種狂犬病疫苗，成為世界上第一個完成全國流浪犬絕育的國家，犬隻數量估計有超過15萬隻。



世界第一國！不丹完成國內浪犬全數絕育與疫苗接種

據《DownToEarth》報導，不丹與國際人道協會自2009年開始進行國家犬隻數量管理及狂犬病控制的專案計畫（National Dog Population Management and Rabies Control Project），計畫至今已成功為不丹國內超過15萬隻流浪犬進行絕育與疫苗接種，同時也為3萬2千隻寵物狗植入晶片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不丹近日宣告，國內流浪犬已全數結紮並接種狂犬病疫苗，成為世界第一個完成全國流浪犬絕育的國家。不丹首相Lotay Tshering於10月30日宣布這項空前的歷史性成就，同時感謝國際人道協會的支持與協助，「如果沒有成千上萬的社區志工，這個目標不可能實現。不管是對國家還是世界而言，這都是一項歷史性的紀錄。」

全球每年逾5萬人死於狂犬病 不丹攜手國際人道組織解決問題

國際人道協會指出，亞洲各地大約有3億隻流浪犬，面臨著飢餓、疾病、寄生蟲感染、交通事故等困境，這些犬隻往往成為人類迫害下的犧牲品。此外，若沒有進行有效的絕育和和疫苗接種計畫，流浪犬的數量就會不斷增加，造成犬隻傷人、狂犬病傳播的風險。

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）統計，全球每年約有5萬9千人死於狂犬病，並且大部分的人都是因為被狗咬傷而感染。目前亞洲各國多以不人道的方式管理流浪狗，像是撲殺、大規模收容所等。意識到這個問題，不丹政府決定與國際人道會合作，從首都開始進行流浪犬的絕育及疫苗接種計畫，接著擴展至全國。過程中不只獸醫和工作人員接受相關培訓，走入社區後民眾對於動物福利議題也更加了解。

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