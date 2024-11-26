國泰明年1月航班數恢復疫前100%　與HK Express總航點將突破100個

耗資1,415億元的香港國際機場三跑系統周四（28日）啟用，國泰航空表示，在三跑啟用之際，國泰亦已完成重建工作，預料明年1月起，集團旗下航空公司航班數量可回復至疫情100%水平，國泰及香港快運HK Express航點料在明年可突破100大關。



國泰航空宣布明年1月起旗下航空公司航班數量可回復至疫情100%水平。（資料圖片/黃浩謙攝）

未來七年斥資超過1000億增購超過100架新一代飛機

國泰宣布明年1月起旗下航空公司航班數量可回復至疫情100%水平，國泰指集團未來七年將斥資超過1,000 億元，用作增購超過100架新一代飛機、陸續推出領先國際的客艙和貴賓室、開展數碼升級及投入可持續發展等領域。

國泰行政總裁林紹波表示，三跑道系統啟用是香港的重要時刻，為航空樞紐及業界開啟豐碩機遇的新時代，在三跑道系統啟用之際，同時宣布國泰重建工作亦已順利完成，「我們終可正式告別疫情，堅定地為未來而努力。」

國泰航空宣布明年1月起旗下航空公司航班數量可回復至疫情100%水平。（資料圖片）

林指，對香港國際航空樞紐的長遠發展極具信心，三跑道系統將進一步帶來令人振奮的機遇，國泰會竭盡所能提升香港的國際頂尖航空樞紐地位，並持續增強香港、內地與全球各地的聯繫。