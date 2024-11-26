六合彩結果｜頭獎1.5注中瓜分近半億彩金 即對7個攪出號碼
撰文：陶嘉心
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11月26日六合彩今晚攪珠。由於連續六期無人中頭獎，多寶累積增至3,869萬元。馬會估計今晚頭獎10元一注獨中，可得近半億橫財、約4,700萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為8,466萬元。馬會公布，今晚有1.5注中頭獎，每10元一注派彩31,396,100元。
六合彩近六期攪出的42個號碼中，以紅波最旺，佔19個，藍波有12個、綠波則有11個。根據攪珠結果統計，攪出次數最多仍為30號，其後依次為49號、24號、22號、10號／13號、7號、35號，1號、2號及12號。
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今晚攪出號碼為：8、11、12、28、29、44，特別號碼為：34。
馬會公布，今晚有1.5注瓜分頭獎彩金，每10元一注派彩31,396,100元；二獎有4注中，每10元一注派彩699,950元；三獎有308.5注中，每10元一注派彩24,200元。
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六合彩攪珠結果統計
根據攪珠結果統計，由2002年7月至今年11月23日，攪出次數最多仍為30號，累計共491次；次位為49號，出現486次；24號以478次排第三位；其後依次為22號（470次）、10號及13號（均469次）、7號（467次），35號（462次），而1、2及12號均有461次。
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