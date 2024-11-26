六合彩結果｜頭獎1.5注中瓜分近半億彩金　即對7個攪出號碼

11月26日六合彩今晚攪珠。由於連續六期無人中頭獎，多寶累積增至3,869萬元。馬會估計今晚頭獎10元一注獨中，可得近半億橫財、約4,700萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為8,466萬元。馬會公布，今晚有1.5注中頭獎，每10元一注派彩31,396,100元。



六合彩近六期攪出的42個號碼中，以紅波最旺，佔19個，藍波有12個、綠波則有11個。根據攪珠結果統計，攪出次數最多仍為30號，其後依次為49號、24號、22號、10號／13號、7號、35號，1號、2號及12號。



▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼



+ 2

六合彩11月26日攪珠結果。（馬會直播截圖）

今晚攪出號碼為：8、11、12、28、29、44，特別號碼為：34。

馬會公布，今晚有1.5注瓜分頭獎彩金，每10元一注派彩31,396,100元；二獎有4注中，每10元一注派彩699,950元；三獎有308.5注中，每10元一注派彩24,200元。

+ 1

六合彩近六期無人中頭獎，攪出號碼中紅波佔19個、藍波有12個、綠波則有11個。（馬會網頁截圖）

六合彩攪珠結果統計

根據攪珠結果統計，由2002年7月至今年11月23日，攪出次數最多仍為30號，累計共491次；次位為49號，出現486次；24號以478次排第三位；其後依次為22號（470次）、10號及13號（均469次）、7號（467次），35號（462次），而1、2及12號均有461次。

2002年7月起攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩十大幸運投注處

十大幸運投注站。(馬會網頁截圖）

▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼



+ 2

▼10月8日 第二輪六合彩國慶金多寶▼

