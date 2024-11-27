歷史博物館「香港多面體」展覽　回顧油尖旺變遷及香港葡人故事

香港歷史博物館周三（27日）起推出「香港多面體展覽系列」三個新展覽，探討油尖旺區發展、香港葡人故事，以及加州華僑生活。文化體育及旅遊局局長楊潤雄在開幕典禮致辭時表示，三個展覽有一個共同的切入點，就是東西匯流、種族多元共融、聯通國際的香港。



「香港多面體展覽系列」是香港歷史博物館更新常設展覽的第一階段。三個新展覽是「油尖旺‧望油尖——都市流光坊眾情」、「香江葡跡——香港葡人故事」及「萍寄金山——香港與加州華僑生活」，分別於香港歷史博物館二樓及閣樓展覽廳舉行，免費入場。

200件展品述油尖旺發展 包括重慶大廈售樓書

其中，「油尖旺‧望油尖——都市流光坊眾情」展覽分為10個展區，透過約200件展品介紹油尖旺區從19世紀初至今的變遷。重點展品包括1908年開業的東方煙廠海報、1911年慶祝廣華醫院落成的「奮善聯香」牌匾、1952年油蔴地小輪「民榮號」船鐘及船牌，以及1961年重慶大廈售樓書。

+ 1

回顧香港葡裔族群發展和貢獻 展出逾250件物品

19世紀中期，葡人從澳門移居香港，是最早在香港定居的外籍族群之一。「香江葡跡——香港葡人故事」展覽，透過逾250件來自葡裔家族及機構的展品，回顧香港葡裔族群在不同行業和領域的發展和貢獻，並介紹他們的傳統和文化。重點展品包括200年前廣州製造繪有白理桃家徽的瓷盤、前市政局首任非官守主席沙理士的鍊帶，及著名騎師和練馬師告東尼首次贏取的西洋會盃等。

介紹早期加州華僑生活 重現移民站等場景

「萍寄金山——香港與加州華僑生活」展覽，則介紹早期華人經香港前往美國加州謀生的歷史。展覽重構了多個場景，包括華人入境美國必須經過的天使島移民站、原址位於加州非立當鎮的朝記雜貨店及加州軒佛市的關帝廟。當中不少展品都是由加州華人及團體借出，包括場內最大型的展品——1931年由香港金玉樓製的金龍，加州華人每逢農曆二月的北溪廟會都會在尾利允市舞動助興。