故宮學生免費｜4000特別展覽票明起送出　每人最多4張　詳情一覽

香港故宮文化博物館將於11月23至24日再辦學生免費入場日，提供4,000張特別展覽贊助門票。香港故宮表示，活動屬「青年藝遊故宮」項目之一，目的在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。贊助門票明日（15日）中午12時起，經博物館合作預約平台 Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多四張贊助門票。



香港故宮文化博物館將於11月23至24日再度舉辦學生免費入場日。（香港故宮文化博物館）

香港故宮將於11月23至24日，提供最多4,000張贊助門票。贊助門票將於明日（15日）中午12時起，經博物館合作預約平台 Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多四張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽（展廳1–7）及中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽（展廳8）。

明代人物畫展覽今月底結束

另外，現於博物館展廳4舉行的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」將於本月30日（星期六）結束。展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，敘述明代早、中、晚期的宮廷畫家、文人畫家以及職業畫家的藝術成就與創作歷程。展覽共展出20套珍品，其中包括五件國家一級文物，包括仇英（約1494–1552年）的《臨蕭照高宗瑞應圖》、唐寅（1470–1524年）的《王公拜相圖》、周臣（約1460–1535年）的《明皇遊月宮圖》、倪端（活躍於15世紀中晚期）的《聘龐圖》，以及曾鯨（1564–1647年）的《葛震甫像》。