《破。地獄》展覽免費入場｜展出道具戲服＋海報｜附日期、時間

《破。地獄》免費展覽｜近日上映的電影《破 · 地獄》（The Last Dance）成為城中熱話，深水埗「大南天梯」亦舉辦了《破。地獄》免費主題展覽，集合了多位藝術家創作的電影海報，還會展出電影道具和服裝。想知詳情即看內文了解！



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《破。地獄》票房破7000萬 深水埗舉行免費電影展

由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康領銜主演《破。地獄》自上映以來話題不斷，不但在首日上映便創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，截至11月21日，電影累積票房更已衝破7,000萬！

《破。地獄》票房破7000萬。（《破。地獄》劇照）

黃子華曾在訪問中建議大家入場看兩次︰「第一次係睇整部戲，第二次係會睇到自己，希望大家都會有呢個體驗！」

除了看電影外，深水埗「大南天梯」亦舉辦了《破。地獄》主題展覽，集合了19位漫畫家、插畫家、設計師及藝術家，展出為《破。地獄》創作不同獨特風格的電影海報。《破。地獄》電影主題展覽還會展出電影道具和服裝開放予公眾參觀，能夠回憶電影情節之餘，更能深入了解電影題材故事！

《破。地獄》展覽11.9起開放 展出電影道具、戲服

《破。地獄》電影主題展覽於11月9日至12月1日期間開放，免費入場，展覽分為上下兩層，下層將會展出知名漫畫家、畫家、書法家等藝術家，以手繪、電繪、卡通、寫實、Graffiti及雕塑等創作的電影海報。

參與藝術家（排名不分先後）：

Ayip、Eric Fung、CaxtonCax、David Lo、Felix Ip、Man 僧、Pen So、Terence Choi、Ray. Wong、Uncle、咳神、鄧達軒、孫威軍、馬富強、謝森龍異、曹志豪、黃宣游、鄺志傑、戆男



上層則會展出電影道具、戲服、劇照等，以及展示部分藝術家的海報真跡。一邊看展覽，現場還會播放林家謙主唱的電影主題曲《普渡眾生》，為大家營造更好的體驗氛圍。此外，現場亦可預訂獨家《破。地獄》電影全集配獨立主角封套，更贈送日本版電影單張！

《破。地獄》海報創作展及道具劇照展

展覽日期：2024年11月9日至12月1日

開放時間：12:00 - 19:00

展覽地址：九龍深水埗大南街173號「大南天梯」1及2樓

門票價格：免費入場



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