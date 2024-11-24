打卡大型可持續「藍色海洋」裝置藝術　深圳福田美術館最新展覽

海洋的世界，豐富而深邃，是看一眼就墜入的流光溢彩。在這個蔚藍色星球中，回收再利用，萬物再生長，沉浸於一場可持續的浪漫。

深圳最新展覽「藍色地平線」，盛大開啟。



深深淺淺的藍是海洋，亦是地球一角的縮影，將人類與海洋之間千百年來共生的關係，以具像可視化的作品呈現於眼前，會是怎樣一番景象？

11月9日，「藍色地平線」藝術展在深圳福田美術館正式開幕，匯聚了22位藝術家的精彩作品，通過多元的藝術表達形式將人與自然緊密交織，與海洋共生。

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7大單元，多件藝術裝置

欣賞荒野，回歸自然。本次展覽分為7個單元展出，以纖維藝術、再生材料與海洋聲景裝置等豐富的藝術形態呈現，呼籲人們在看展的同時，感受自然的可再生力量，與藝術家們一同在海洋世界裏短暫遊走一番。

「藍色地平線」藝術展

展期：2024.11.9-2025.2.28

時間：9:00-18:00（週一至週日）

展館：深圳福田美術館，福田區梅林梅東二路5號

交通：深圳地鐵9號線孖嶺站D出口步行400米

票價：學生票29元/人，優待票38元/人，成人單人票58元/人，成人雙人票98元

*展廳一層裝置免費開放，二層展廳需購票



在流動的「藍色世界」可以看到什麼

1. 量子躍遷：在銀河中穿梭

在暗夜之旅中共赴宇宙終極浪漫，銀河閃耀點點星光，懸浮的透明飛船不停運作着撥動船槳，彷彿在星際中遨遊，廣袤的宇宙有一種神秘的魔力。

這個大型裝置由生活中的可回收材料製作而成，塑料垃圾物體彷彿失重一般漂浮在空中，如同宇宙中游蕩的星際碎片，模擬了一個全息宇宙。

塑料瓶的回收再利用，對我們的地球來説，更是一場可持續的浪漫。

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*本單元曾在木星美術館「袁隆個人展」展出，此次作為公共藝術，免費對外呈現。



2. 迴響&海耳：藍色沙粒

被濃郁的藍色沙粒圍繞，無數鮑魚殼和琉璃珠光彩奪目，一圈一圈的變幻，如同海浪湧動着向前拍打沙灘，每個生命都是小小的沙粒，組成了這片蔚藍宇宙。

*本單元作為公共藝術，免費對外呈現。



3. 境·合：大地開出的花

400多個勞動手套煥發新生，這些紅色的「手」以扭曲的姿態相互交織、擁抱與支撐，宛如從大地中綻放的花朵，構建成令人震撼的藝術裝置。

4. 無處可逃／生命線：海洋世界

展廳被鋪天蓋地的漁網和捕蟹籠覆蓋，線與線的連接組成了大型藝術裝置，由於過度捕撈，海洋生物無處可逃，木星人將海洋生態現狀具像化，瀰漫着一種令人不適的緊繃感。

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深圳本地的漁網貫穿整個展覽空間，這些漁網不僅是連接的紐帶，也象徵着束縛。它微妙地提醒我們，在享受大自然慷慨贈予的同時，人類活動也給自然帶來了負擔和傷害。

在深藍色的布料上，絲絲縷縷的線條漸變過渡，猶如生命線般纏繞交織，聚成一片沉靜的藍色海洋。

5. Redress時尚設計大賽獲獎作品：可持續的藝術

「賦予服裝二次生命和意義。」



來自Redress時尚設計大賽獲獎作品，及駐地藝術家裝置，將不同顏色、圖案或材質的舊衣進行改造，創造出具有獨特圖案和視覺衝擊效果的新潮流。

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在這場藝術盛會中，你可以看到用各種材料拼接而成的時尚服飾，還有直接在布料上創作的藝術作品。當材料不再成為廢棄物，紡織品再次煥發新的生命力。

更多看點，萬物再生長

兩把由金屬絲打造而成的座椅，開滿了「荊棘之花」，綻放以獨特的美感。

這不僅讓普通的材料重獲新生，也讓廢棄物轉變為了藝術品，使其重獲新生。

更多作品一覽

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在這場無聲的對望中，暫且放下煩惱，去看萬物再生長，去感受真誠且可持續的海洋環境。

你最喜歡哪個展品呢？

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