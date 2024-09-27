外傭薪酬｜最低工資調高2.5%至每月4,990元　膳食津貼維持不變

政府宣布將本地外籍家庭傭工的「規定最低工資」調高2.5%，由現時每月4,870元增加至4,990元，膳食津貼將維持在每月不少於1,236元。新最低工資適用於明日（28日）起簽訂的外傭合約。



政府今宣布將調高外傭最低工資。（資料圖片）

政府表示，今年檢討按既定機制仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及短期經濟前景。在考慮所述的相關因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調高外傭「規定最低工資」2.5%，由現時每月4,870元增加至4,990元。

據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。政府稱檢視膳食津貼水平，在參考相關的消費物價指數後，決定該水平將維持在每月不少於1,236元。

政府補充，​今日或之前按現時每月4,870元的「規定最低工資」簽訂的外傭合約，仍可於10月25日或之前送抵入境事務處處理，讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。