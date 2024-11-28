香港海關與國家海關總署舉行業務聯繫會議　並加強緝毒犬領域合作

香港海關與國家海關總署周三（27日）在香港舉行業務聯繫會議。雙方代表團分別由香港海關關長何珮珊、海關總署副署長王令浚率領。會上雙方回顧過去兩年的合作，亦就新年度合作計劃達成共識。雙方並於會後簽署緝毒犬領域的合作安排，開展緝毒犬技術交流和科研成果分享，共同推進緝毒犬智慧化和資訊化管理。



圖為2024年11月27日，香港海關關長何珮珊（前排右四）與國家海關總署副署長王令浚（前排左四）在香港出席業務聯繫會議，並與雙方代表團合照。（政府新聞處圖片）

雙方於會上就「2025-2026年度內地與香港海關合作計劃」達成共識，重點包括：積極推進粵港澳大灣區高品質發展；加快推進智慧海關建設合作；持續深化風險管理及執法合作；深化在多邊及國際海關事務中的合作，包括積極推廣「智慧海關、智能邊境、智享聯通」重要合作理念，加強在世界海關組織框架下的合作與交流；及加強交流與培訓合作。

會議期間，雙方亦就今年《施政報告》提出成立「發展低空經濟工作組」，制定低空經濟的發展策略和跨部門行動計劃進行討論。為推動建設大灣區低空跨境通道，以加強與內地對接，促進大灣區內的跨境低空飛行活動，雙方經商討後同意加強技術層面的溝通。