三跑啟用｜130學生搭國泰航機用中跑道首飛　港航總裁親駕駛航班

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統（Three Runway System）今午（28日）正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作，機管局下午安排香港航空、國泰航空及大灣區航空航機同時在三條跑道進行升降。其中首架使用重新編配中跑道的航班，為機管局特別安排的國泰CX8333航班，載了約130名學生遊覽香港，體驗飛行之旅。



與CX8333一同起飛的則為香港航空往東京航班HX610，由本身是機師的港航總裁兼機師孫劍鋒親自駕駛；至於大灣區航空浙江省舟山返港航班HB861，則獲安排在北跑道降落，三條跑道齊用，為三跑系統啟用揭開序幕。



機管局下午安排香港航空、國泰航空及大灣區航空航機同時在三條跑道進行升降。圖為國泰及香港航空同時起飛情況。（梁鵬威攝）

國泰CX8333航班載了約130名學生遊覽香港，體驗飛行之旅，為首班使用重新編配的中跑道航班。（廖雁雄攝）

機管局安排3架飛機同時在三條跑道升降

三跑啟用儀式安排在鄰近中跑道的停機坪上進行，儀式於下午3時許開始，包括特首李家超在內多名嘉賓致辭後，3時50分左右，機管局安排三架飛機同時在三條跑道升降，其中南跑道及中跑道有航班起飛，北跑道則有航班降落。

首架使用重新編配中跑道的航班，為機管局特別安排的國泰CX8333航班，機管局邀請約130名學生上機，體驗約40分鐘的飛行之旅。至於北跑道則安排大灣區航空浙江省舟山返港航班HB861。

+ 2

國泰與港航航機同時起飛

在南跑道與國泰CX8333一同起飛的，則為香港航空往東京航班HX610。港航表示，為慶祝這個重要時刻，本身是機師的港航總裁孫劍鋒親自駕駛該航班，祝賀香港機場三跑道系統正式啟用。

港航表示，會把握三跑帶來的機遇，繼續深耕本地市場，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，包括善用「機場城市」建設及周邊航空網絡，深化與大灣區城市的合作，推動多式聯運，透過港珠澳大橋實現「空-陸-空」無縫轉乘等。

港航宣布，冬季起將加開首爾及東京航班，分別加至每日兩班及每日五班；札幌航班亦增至每日一班，加上將於12月開通的仙台航線及明年1月恢復的黃金海岸和溫哥華航線，以表明公司對三跑容量的信心。

+ 4

北跑道則安排大灣區航空浙江省舟山返港航班HB861。（梁鵬威攝）

大灣區航空：不斷擴充機隊及開拓飛行網絡

大灣區航空行政總裁吳秀蘭則表示，作為香港最年輕的航空公司，會充分發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，致力不斷擴充機隊及開拓飛行網絡，以配合客戶日殷的需求、加強香港與世界各地的聯繫，以及為鞏固香港的國際航空樞紐地位作出貢獻。

田北辰帶屯門學生一同坐國泰航機

另外，實政圓桌立法會議員田北辰今日登上CX8333，與130名學生共乘。他在Facebook發文表示，帶了14名屯門區中學的中小學生一起搭飛機。雖然飛機只是在上空徘徊後降落，全程約40分鐘沒有飛機餐，但田北辰讚有為乘客上機前準備點心，上機後亦有小遊戲派禮物。

田北辰指搭飛機過程有小插曲，他們下午2時25分上飛機，3時就坐好並扣上安全帶，但等了半小時都仍未起飛。有小朋友表示想去廁所但無人回應，再三提出才有空姐帶去廁所，結果小朋友回來後再等20分鐘才起飛。田北辰說，雖然活動十分成功，但這些「執生」位有待改善。