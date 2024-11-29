一簽多行話當年　2009年首試　經水貨客攻上水與限奶令等關鍵時刻

撰文：何瑞芬
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容許深圳居民一年內不限次數往來香港的「一簽多行」簽注，相隔9年，後日（12月1日）恢復。這項措施最早於2009年實施，當時中央應港府要求試行深圳居民「一簽多行」，促進兩地經濟及交流，但隨旅遊人數增加、水貨客等問題浮現，港府在2013年實施「限奶令」，並以承載力為由，向中央要求以改為「一周一行」，中央在2015年批准，並延續至今。
經過世紀疫情，香港經濟未如理想，業界一直有聲音要求恢復「一簽多行」安排，提振香港經濟，港府上月在施政報告稱已向中央提出恢復請求，在獲國務院批准後，國家出入境管理局決定12月1日起恢復。

今年12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行。（資料圖片/蘇煒然攝）
2018年3月，上水龍琛路開滿藥房，的內地自由行旅客、水貨客熙來攘往，街道「插針不入」。（資料圖片/鄭子峰攝）

2008年金球爆發金融危機，香港經濟受累，連接數個季度經濟倒退，為應對危機，港府向中央政府提出試行深圳居民「一簽多行」政策，讓深圳居民一年內不限次數往來香港，每次在港逗留不超過7日，以促進兩地居民交流，帶動香港經濟發展等。

深圳「一簽多行」安排最終在中央政府同意下，於2009年4月1日實施，自此大批內地旅客到港消費，赴港內地自由行客增多，超出香港旅遊承載能力，數年間因旅客問題造成不少中港矛盾。

其中「水貨客」問題更在數年之內浮現，上水、屯門等鄰近關口的地區有大批「水貨客」進駐，以螞蟻般家形式，在港大肆購入物品，包括不少日用品，再以更高價格在內地轉售牟利，造成衞生、滋擾，甚至社會問題等。

2018年3月，上水龍琛路開滿藥房，的內地自由行旅客、水貨客熙來攘往，街道「插針不入」。（資料圖片/鄭子峰攝）

尤其2008年內地發生「三鹿奶粉」事件，內地市民對奶粉安全產生憂慮，紛紛到港搶購，搶奶粉潮在「一簽多行」後更是風靡一時。2012至2013年因「水貨客」問題，有民間組織在上水站一帶抗議行動，港府最終在2013年3月1日實施「限奶令」，並於同年以承載力為由，向中央提出將「一簽多行」改為「一周多行」，即一周內可往返香港1次。

中央政府同意港府要求，經公安部統一部署後，最終於2015年4月13日以深圳居民「一周多行」代替「一簽多行」。廣東省公安廳於2018年更新的「出入境知識庫」中，提到優化措施實施兩年多以來，大多數人認為對其往來香港無太大影響，認為「一周一行」基本滿足出行需要，對此表示理解及接受。

政府2013年實施「限奶令」（配方奶粉出口管制措施）。 (資料圖片/張浩維攝)

廣東省公安廳在2016年3月1日再優化政策，為方便需要一周多次往返香港的居民，推出「一年多次其他簽注」，公安廳形容「一周一行」及「一年多次其他簽注」實施平穩有序，也暫未收到中央欲調整為「一簽多行」的命令。

不過，因新冠疫情爆發，香港及內地自2020年起「封關」，並在2023年初恢復通關。通關後的香港百業待興，復常兩年經濟仍不景，旅遊業、零售業等仍未回復疫情前狀況，業界有聲音要求恢復「一簽多行」。

今年12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行。（資料圖片/蘇煒然攝）

特首李家超在上月發布的施政報告中，提到正爭取恢復「一簽多行」安排，李家超稱未來更想擴展至大灣區其他城市、甚至廣東，增強港粵互通，推動大灣區融合。

國務院快速批准港府要求，中國出入境管理局今（29日）宣布已決定12月1日起，恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。

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