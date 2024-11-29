廣播處長張國財明年轉任環境局常秘　政府未公布接任人選

政府今日（29日）宣布，現任廣播處長張國財將於明年1月2日，轉任環境及生態局常任秘書長（環境），接替將於同日開展退休前休假的謝小華，政府未公布接任人選。



現任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯將於今年12月4日出任康樂及文化事務署署長，接替已展開退休前休假的劉明光。



政府宣布，現任廣播處長張國財將於明年1月2日出任環境及生態局常任秘書長（環境），接替將於同日開展退休前休假的謝小華。此外，現任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯將於今年12月4日出任康樂及文化事務署署長，接替已展開退休前休假的劉明光。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，涉及今次調動的公務員為資深政務主任，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。

對於兩位即將退休的高級官員，楊何蓓茵稱，感謝他們過去30多年一直盡忠職守，竭誠為市民服務，對政府作出貢獻，並祝願他們退休生活充實及愉快。

楊何蓓茵指，謝小華任職期間，有力領導環境保護署和團隊推行一系列環境政策，在改善空氣和水質、減少和管理廢物等方面尤有成效。在2019冠狀病毒病疫情期間，她親自督導推出了香港獨有的全港性污水監測計劃以偵測人口中的病毒含量，為制訂防疫措施提供重要數據。

她續稱，劉明光任職期間，在確保體育及文化場地的策略規劃、穩定供應及健全管理方面擔當重要角色，亦致力為大眾提供優質的文化康樂節目。