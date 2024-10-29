員工不打針須交500字解釋或公開「分享」　醫管局：已促加強溝通

新一季接種季節性流感疫苗計劃9月開打，醫管局員工防疫注射計劃亦在相若時間展開。有公院醫護人員聲稱，醫管局新界西醫院聯網有個別醫院的部門管理層要求員工在下月14日之前接種疫苗，否則須於當日前交不少於500字書面解釋，或在部門會議時作15分鐘「分享」，解釋「打針壞處」。

醫管局回應時沒承認或否認該員工的說法，指知悉有部份醫院臨床部門可能會採取較進取方式，要求員工解釋或提供證明，說明選擇不接種流感疫苗原因，醫管局已提醒有關臨床部門注意在接種流感疫苗的問題上與員工加強溝通，避免產生誤會。

醫管局指，指各醫院聯網是有責任採取不同措施鼓勵及協助員工盡早接種流感疫苗，亦有責任了解轄下員工接種流感疫苗的意向，以確保公立醫院在流感高峰期時運作暢順。



醫管局於9月19日正式開展「醫管局員工季節性流感防疫注射計劃2024/25」。（資料圖片）

涉新界西聯網個別醫院臨床部門 報料員工稱主要針對病人服務助理

有任職新界西聯網醫院的醫護人員向《香港01》報料指，該院有「DOM」（部門運作經理）下達要求，指尚未接種流感疫苗的員工需在本月尾上報準備接種日期，而接種日期不得遲於11月14日，如員工沒有上報日期，則理解為該員工「唔準備打針」。

該醫護指，如員工拒絕接種，須於在11月14日之前繳交一篇不少於500字的書面解釋，內容須解釋「為何唔打針，原因係乜嘢」，該篇文章不能互抄， 「唔好交份一式一樣嘅（書面解釋）」。

若員工未能繳交書面解釋，該醫護指部門運作經理將要求有關員工在部門會議場地作15分鐘的「分享」，講解「打針壞處」及不打針理據。該醫護指，相關措施主要針對病房的病人服務助理、即一般人稱作的病房「姐姐」。

醫管局：部份醫院臨床部門或採較進取方式要求員工說明不接種原因

對於有關員工的報料，醫管局回應指，知悉有部份醫院的臨床部門可能會採取較進取的方式，要求員工解釋或提供證明，說明選擇不接種流感疫苗的原因。

該局已提醒有關臨床部門，注意在接種流感疫苗的問題上與員工加強溝通，避免產生誤會，而部門主管會盡量向員工講解接種流感疫苗的好處，令員工明白接種流感疫苗的重要性。

醫管局重申鼓勵所有醫護接種疫苗：保護自己、保護病人

醫管局指，理解部份員工可能因為不同原因，選擇在較後時間或選擇不接種流感疫苗，各醫院聯網會以不同形式了解員工接種流感疫苗安排，以便為員工提供協助，有需要時亦會安排合適醫護人員解答員工的疑問及作出適切安排。

醫管局指，一直積極鼓勵市民接種流感疫苗以加強保護，減低感染流感後可能引致重症或死亡的風險，而公立醫院醫護人員每日需要接觸不同病人，感染流感的風險會較一般市民高，醫管局認為，現時是最適合接種流感疫苗的時間，鼓勵所有醫護人員應在進入冬季流感高峰期前完成接種，以便產生足夠抗體，加強保護自己、保護病人。

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