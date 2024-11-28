蘿蔔快跑香港最快年底試車　網現聘駕駛AI訓練員　即睇職責/要求

內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」計劃攻港，根據離島區區議會文件，「蘿蔔快跑」已向運輸署提交自動車測試及先導使用申請，首階段測試將於年底前展開，屆時會在機場區域內測試一輛自動車。

內媒報道，「蘿蔔快跑」擬在港招聘「駕駛AI訓練專員」，需負責自動駕駛車輛出車前的檢查、AI功能測試、載人測試等。任職要求包括性別年齡不限，具備一年以上車輛測試或駕駛測試相關經驗者優先等，不過招聘內容未有提及薪金及福利等資料。



內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」計劃攻港，根據離島區區議會文件，「蘿蔔快跑」已向運輸署提交自動車測試及先導使用申請，首階段測試將於年底前展開，屆時會在機場區域內測試一輛自動車。（蘿蔔快跑官網截圖）

運輸署其後證實百度上月已提交有關申請，目前仍在審核中；會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。而百度已在香港註冊成立「Baidu Apollo International Limited」，打算分階段、分區域、分步驟在北大嶼山區域開展自動車測試。區議會文件亦提到，百度集團打算在本港組建本地團隊、招聘和培養人才及開展一系列產學研合作。 期待讓香港市民瞭解和體驗自動車。

有內媒報道，「蘿蔔快跑」已登出招聘「駕駛AI訓練專員」的資料，訓練專員需

1. 負責於自動駕駛車輛在實際道路上進行測試及參與各類專案任務時，進行AI安全預判及有效干預，提供風險提示，確保車輛及人員安全，提升用戶信任度，減低道路事故風險；

2. 負責自動駕駛車輛出車前的檢查、AI功能測試、載人測試等任務；

3. 負責自動駕駛車輛的日常保養和基本維護，確保車內整潔及物資齊全（包括但不限於充電和基本維護）；

4. 完成車隊在所在城市各區域的任務安排，包括但不限於自動駕駛車輛的臨時接待工作及參與職位培訓；

5. 記錄和反饋自動駕駛車輛在測試和運營過程中遇到的各種障礙問題，推動AI技術改進；以及

6. 參與並完成自動駕駛車隊項目方安排的其他支持工作



內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」計劃攻港，根據離島區區議會文件，「蘿蔔快跑」已向運輸署提交自動車測試及先導使用申請，首階段測試將於年底前展開，屆時會在機場區域內測試一輛自動車。

「蘿蔔快跑」要求應徵者持有效駕駛執照（01私家車、02輕型貨車及以上類別），至少5年駕駛經驗，其中3年以上實際駕駛經驗；提供個人駕駛記分記錄和違規駕駛判罪記錄證明，且近兩個記分周期內無被計記10分或以上，近兩年內無單次違反交通規則被記10分記錄（如危險駕駛、酒駕、超速等）；入職時需提供無犯罪紀錄證明書；對車輛有一定了解，能判斷車輛故障並具備簡單維修及更換配件的能力。

其他條件包括具備良好的理解及語言組織能力，能主動判斷問題原因並及時反饋；具備出色的學習能力，責任心強，具備團隊協作能力及良好的溝通和理解能力；以及能適應加班、跨區工作及出差等突發工作安排。而且性別年齡不限，需無酒後或醉酒駕駛、吸毒等不良記錄。另外，具備一年以上車輛測試或駕駛測試相關經驗者優先。

內地百度無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」計劃攻港，根據離島區區議會文件，「蘿蔔快跑」已向運輸署提交自動車測試及先導使用申請，首階段測試將於年底前展開，屆時會在機場區域內測試一輛自動車。（蘿蔔快跑官網截圖）

此外，文件指在首階段的測試路線計劃，會在機場區域內測試1輛自動車。 測試期間，「蘿蔔快跑」會嚴格遵照香港相關法例和牌照所附條件進行，自動車將滿足每一階段測試的安全里程/時長要求，並證明宜於道路使用，且在道路使用屬安全，獲運輸署許可，才會進入下一階段測試。

測試將在非繁忙時間進行，測試期間，車上會有車上後備操作員（香港本地人，10年以上營運車駕駛經驗，不少於100小時的全職培訓）坐在主駕位置，全程監控自動車駕駛情況、必要時即時接管。