大澳擱淺鯨魚或為朗氏印太喙鯨　全球罕被目擊　專家：脫困不樂觀

今晚（30日）近7時半，大澳南面水域有鯨魚擱淺，警方接報後，漁護署及香港海洋公園保育基金人員現已到場，初步評估該條鯨魚身長約五至六米，身上有傷口，正採取合適的拯救措施。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，擱淺鯨魚疑似朗氏印太喙鯨，在香港水域罕見，世界各地亦很少目擊記錄。她指今早出海帶領海豚導賞團時，在距離大澳防波堤約一公里外水域發現牠，惟當時游動正常，沒有擱淺跡象。該鯨有出血跡象，麥希汶認為現時情況不樂觀，因潮汐晚上在「大退」，將現離岸幾十米泥沙，至周日清晨才回復。她建議，如漁護署獸醫評估其狀況不理想，可考慮為鯨魚安樂死，以減其痛苦。



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疑似鯨魚的噴氣孔不斷噴出水花。（影片截圖）

警方近7時半接報，大澳南面水域有疑似鯨魚擱淺。影片所見，牠離岸只有約一至兩米，近半身浮面，期間不斷掙扎，擺尾噴氣，周遭水面亦泛起鮮血，疑似身體磨擦水底沙石所致。

香港海豚保育學會副會長麥希汶表估計擱淺的是一種喙鯨，今早出海時見其在外面水域游泳。（香港海豚保育學會副會長麥希汶提供）

疑是朗氏印太喙鯨 早上目擊還算「生猛」

香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，擱淺鯨魚疑似是朗氏印太喙鯨，今早出海帶領海豚導賞團時目擊。她指該鯨身長約5米，形容她當時游動正常，「算係生猛」，有上水呼吸，且緩慢地露出吻部、頭、及黑背鰭，在水中潛了幾分鐘，又在另一位置上水出現，不見擱淺跡象。

行跡神秘 在大嶼山西出現屬「古怪」

她續道，喙鯨在香港水域罕見，即使在世界各地亦行跡「神秘」，惟在南中國海有野生目撃記錄。她稱雖然喙鯨在大嶼山西出現是「古怪」，但發現水域距離防波堤有一公里，而且附近沒有船隻，故當時不太擔心，亦保持100米距離觀察了一會，萬沒料到晚上會擱淺。

香港海豚保育學會副會長麥希汶。（資料圖片/受訪者提供）

有疑似被鯊魚咬過痕跡 惟暫不能排除人為因素

至於為何晚上會在近岸擱淺，麥希汶指不排除該鯨本來身體不健康，早上觀察時「未必睇得出」，或者不熟路，「走下走下」在淺水處被困。她又指，早上觀察牠有疑似被鯊魚咬過的痕跡，但不確定傷勢多重。不過，她亦稱不能排除人為因素，有待漁護署檢查有沒有其他傷勢。

大澳南面石仔埗街對開水域，有疑似喙鯨擱淺，影片所見牠不斷擺尾噴氣掙扎，市民合力營救。（網民Irene Flanhardt）

不樂觀能獲救 如專家評估情況不理想 可考慮安樂死減其痛苦

現時漁護署正與香港海洋公園保育基金人員評估其傷勢，並採取合適的拯救措施。不過，該鯨能否成功獲救，麥希汶並不樂觀，「好難人為幫助離開」。她指現時大澳潮汐正在「大退」，將現離岸幾十米泥沙，至明日清晨約6時才回復；加上鯨魚半離水狀態會擠壓器官，日出後亦會更辛苦。她建議，如漁護署獸醫評估其狀況不理想，可考慮「安樂死」，以減少牠的痛苦，是「無辦法之中的辦法」。

早前有街坊一度下水，嘗試以帆布合力營救，惟被漁護署阻止。麥希汶表示，「如小心做係可以」，提醒市民注意個人安全，幫助時留意不要擋住鯨魚氣孔，並可以濕毛巾保護皮膚。