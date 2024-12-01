MIRROR｜阿Mo四頸椎可有限度參與活動　期待1月治療刺激更多部位

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林牧師在最新代禱信透露，阿Mo自從接受創新治療後，有4頸椎神經束能有限度參與活動，阿Mo最近亦開始感覺到其中兩頸椎神經束控制的身體部位的傳遞微弱神經訊號，但有部分肌肉和神經在接受創新治療時，未能成功配對。



Mo父期望在1月的新一輪治療，可安排完善未成功的配對。



李盛林牧師在11月30日晚發出的新一封代禱信中提到，阿Mo今年7月在「脊椎神經刺激器」以及細胞療法的刺激下，開創傳治療高位脊椎神經折癱或撕裂的先河。他指，以往的傳統治療脊椎神經創傷治療多使用被動方式，沒有針對神經進行刺激，只能等待脊椎神經自然愈合。

李牧師表示，幸好阿Mo即使高位折癱，但依舊保持「健康」狀態，也就是關節以及肌肉仍能保持柔軟度和彈性、神經線沒有萎縮、思維與語言能力正常、呼吸自主、飲食如常人一般，所以有良好的狀態接受創新治療。

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人類頸椎位一共有7塊頸椎骨，而該7塊骨頭上到下名為C1、C2、C3、C4、C5、C6 以及C7，其中有神經束。李牧師續指，C4至7的頸椎神經束不但控制著手腳和內臟活動，同時亦控制身體感知，阿Mo接受創新治療後，除了藉「脊椎神經刺激」令肌肉能有所反應，阿Mo最近亦開始感覺到C5和C6神經束所控制某些身體部位的傳遞微弱的訊號。

李牧師表示，希望阿Mo的感覺神經能隨着C5和C6的復甦能進一步恢復，惟阿Mo有部分肌肉和神經在接受創新治療時未配對成功，他期望1月的新一輪治療可安排完善目前未成功的配對。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 123 (20241201 )*

*「脊椎神經 C 4,5,6,7 - 從被動到有限度參與(五)」*

「 就是在患難中也是歡歡喜喜的。因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥。因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。」(羅馬書5:3-5)

*【經文解說 (上)】*

1) 如果我們的生活總是一帆風順，便錯失了鍜練忍耐的機會，生命也難以經歷修剪和成熟， *若能從持久的生活鍛練中學習，便能產生美好的果效來，這就是經文所講及的「老練」*。

2) *在聖靈的引導下，經歷到神的眷顧和愛惜*，使我們更明白神透過磨練中成就祂的美旨，使我們不致於 羞恥，且有力量在盼望中持續忍耐下去。

*【我們的經歷 (上)】*

1) *我們在阿MO受創的患難中仍是歡歡喜喜，全是因為在過程之中經歷到神的愛和得醫治的盼望*。「神的愛」透過家人及本地和世界各地「有心人」的關心愛護臨到我們，無論他們是否有信仰，他們看到我們在這磨練中的忍耐堅持，這都是源自我們有神的同在和看顅。

2) 一個受創傷的生命成就神喚醒人的無能和渺小的美旨，是我們在過去這28個月所體會到的。唯有我們體會到人的無能和渺小，才能真正的面對自己的無知和有限。*在這受磨難的過程中，經歷聖靈將神的愛澆灌在我們心裡，使我們能活出神所啟示聖經的話語和應許，看到盼望的真實*。

*(一) 啟言 (Mo)：創新手術後的治療 (5)*

1) *【治療過程和反應】：(5) 脊椎神經C 4,5,6,7

a) *傳統治療脊椎神經創傷治療多為被動方式*，沒有針對刺激神經，只等待脊椎神經的自然愈合。往往都是束手無策，最終都是對傷患者「宣判死刑」。

b) 在本年七月開始，各地醫療團隊在創新治療研究的基礎上，*為阿MO使用「脊椎神經刺激器」和細胞療法的新嘗試，開創了傳統在治療高位脊椎神經折癱或撕裂所不能成功的先河*，讓患者不再陷於絕望和無助，開創了新的醫學可能性。

c) *像阿MO的高位折癱，在世上仍能保持「健康」的狀態實屬罕有*。因為全身癱瘓，長時間不能動彈，各關節和肌肉仍然能保持柔軟度和彈性、神經線沒有萎縮、思維與語言能力正常、呼吸仍能自主 (胸肌仍時仍不能正常活動，幫助咳嗽)、飲食如常人一般 (只是在吞嚥方面要多加小心)。同時經歷過去兩年多新冠疫情的洗禮，仍不受感染和影響，才有機會接受這創新的醫學嘗試。

d) 正如附圖所見，C 4,5,6,7頸椎不但控制著手腳和內臟的活動，也同時控制了很重要的身體感覺。*這次因為開創這方面的醫療研究和阿MO的身體狀態，才能配合這高位折癱的治療，使他從「完全被動」進展到「有限度參與」。*

e) 阿MO在接受創新治療後，除了藉「脊椎神經刺激」使肌肉可以有所反應，*最近也開始感覺C 5和C 6 所控制某些身體部位的微弱神經訊號傳遞*。

2) *【禱告】*

a) 為阿MO在創新治療下的反應繼續禱告和感謝神在他身上的工作。*盼望有一天在不斷操練下，他不用「脊椎神經刺激」，身體活動機也可以自主*。

b) 盼阿MO的感覺神經能隨著C 5 和C 6 的復甦能進一步恢復，*其他的頸椎活動和感覺神經也能隨後回歸*。

c) 有些肌肉和神經在上次創新治療還未完全配對成功，*盼在一月新一輪的治療安排可以完善未成功的配對*。

*(二) Mo爸媽：【緊貼同行同學習】*

1) *與阿MO同走過這段路，我們也一同學習忍耐*。正如羅馬書所提及的「老練」一樣，漸漸的發現神在我們經歷中的美旨。只是作為父母，面對兒子阿MO的處境，除了神之外，若不是父母家人與他緊貼每天的同走，還有甚麼人呢！

2) *作為父母，先要剛強自己，才能剛強扶持兒子阿MO面對每一天的挑戰*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「123 脊椎神經 C 4,5,6,7- 從被動到有限度參與 」*