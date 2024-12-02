獸醫認把女租客資料放租霸專頁　官指被告憤怒沮喪犯案　判社服令

獸醫指女租客欠租，在Facebook「香港租霸黑名單」群組發放女租客資料。獸醫因而遭個人資料私隱專員公署起訴。他早前承認4罪「起底」罪名，今(2日)在東區法院判刑。暫委裁判官鍾穎詩指被告因一時憤怒和愚昧，甚至出於沮喪而犯案，她不會同意被告做法，但考慮被告因本案留有案底，並有機會面對紀律研訊及進一步受罰，判他100小時社會服務令。



被告蔡濟明（44歲，獸醫）。承認4項在未獲同意下披露個人資料罪，指他在2022年11月至2023年2月2日期間，未經同意下披露女事主Y的個人資料。

被告蔡濟明在東區法院認4項「起底」罪名，判社會服務令100小時。

被告認把事主Y資料放上租霸專頁

案情指，女事主Y於2023年2月初發現其姓名、年齡、職業、性別、身份證號碼、住址及WhatsApp個人檔案等，被放上Facebook的「香港租霸黑名單」，該些訊息均由一個帳戶在22年11月至23年2月2日期間發出，遂向個人資料私隱專員公署投訴。被告於去年3月9日被捕，警誡下承認發布事主Y的資料。

指Y搬走時欠4個月租兼破壞單位物品

辯方求情指女事主Y租用單位第二個月起便以各種理由不交租，一時自稱是護士，一時自稱是警員，事主Y最終搬走，仍欠4個月租，她搬離時並有破壞單位內的物品。土地審裁處去年3月裁定事主Y須因租務糾紛向被告支付逾10萬元，Y至今仍未付款。

案件編號：ESCC603/2024