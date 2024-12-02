女生疑酒醉下被姦　被告稱與母妹同住　友人感放心把事主交其手中

24歲女學生參加酒吧派對後醉倒街頭，致電叫一名男性朋友送她回家，另一名也認識女生的男子到場協助，他並自稱與母親及胞妹同住，男友人便放心讓該來協助的男子把女生帶回家，惟女生被帶到該男子家後疑遭強姦。該男子否認指控，案件今（2日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，女事主與被告純屬朋友，她醒來發現被告在其身上並正與她性交，但她沒力氣掙扎和呼叫，事後才獨自離開。



被告陳馳強（26歲）被控於2021年10月8日，在青衣長宏邨某單位強姦女子X。

被告陳馳強否認強姦，在高等法院受審。(陳曉欣攝)

X酒醉至說不出其位置

控方開案陳詞指，被告與女事主X相識3至4年，兩人純屬朋友，間中會一起喝酒和吃飯。事發前一晚，被告在酒吧舉派對，X與男友人Z獲邀赴會。X當晚喝了酒，再到另一間酒吧。至凌晨3時許，Z收到X來電稱她想Z送她回家，但X醉至說不出其位置。Z之後收到另一通電話後知道X的位置，但Z見X嘔吐且不能對答。被告其後亦到場，便與Z一同乘的士送X回家。

被告借手推車推X上樓

在的士上，被告叫司機前往其青衣住址，又對Z說他與母親胞妹同住，Z便放心。被告下車後向保安借來一架手推車，與Z合力推X上樓，Z覺得X的醉態特別，期間拍下照片。

X回家告知同居男友被搞

翌日，X在被告家中醒來，發現自己全身赤裸，見到被告在她身上，同時感覺被告正與她性交令她感到痛楚，但她沒有力氣掙扎，亦未能呼叫。被告扶X上廁所後，X穿著被告借給她的恤衫自行離開。X回家後向同居男友投訴她在不清醒時遭被告「搞」，事件報警處理。

控方指X與被告只是普通朋友

控方指，將依賴X與被告的WhatApp對話，顯示二人純屬普通朋友，另會播放被告住所大堂及電梯的閉路電視片段。

案件編號：HCCC241/2023