的士司機涉性侵外籍醉娃　辯稱誤以為對方想一夜情　企圖強姦罪成

中年的士司機接載16歲醉酒的外籍少女時，涉把她載到大潭水塘一帶侵犯，再帶她酒店房間睡覺。少女醒來，發現被陌生中年漢攬住，大驚尖叫，離開後通知母親及報警。司機被捕後，辯稱女乘客在的士內表示「like me」，他以為對方想跟他「one night stand(一夜情)」，曾以陽具摩擦女乘客的下體，但強調「無入到去陰道」。他否認1項一項企圖強姦罪，陪審團經退庭商議兩天，今(26日)以5比2比數，裁定的士司機企圖強姦罪成。



被告林少峯，54歲，被控於2020年5月16日在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦X（案發時16歲）。

女事主稱斷片無法記得當晚的事

控方於審訊時，播放X的錄影會面。她稱於2020年5月15日晚，到赤柱的酒吧和朋友見面，曾飲過啤酒、伏特加和威士忌。她飲至「斷片」，不能記起當晚10時半後發生的事。

被告林少峯(後)否認一項企圖強姦罪。(朱棨新攝)

醒來被陌生中年漢抱著

X於翌日早上9時許醒來，發現自己酒店房間入睡，被一名陌生男子攬著。她因此尖叫，問對方是什麼人，對方未有回答。X取回自己的手機和手袋後，離開房間，再致電母親，母親和其他家人接X返家。

內褲發現不屬於她的毛髮

她返家後，發現其內褲有血漬，亦在下體找到兩條不屬於她的毛髮，而該兩條毛髮較長，其顏色亦比她的毛髮黑。她又指，當時正值經期，原本有使用衛生棉條，但返家後卻找不到衛生棉條。

被告稱以為事主想一夜情

事件報警後，被告被捕。他在錄影會面稱，案發日凌晨1時左右駕駛的士，在域多利道接載一名外籍女乘客，對方未有講出目的地，僅稱：「go go go」、「hurry hurry」，被告理解向前行駛，最終駛至灣仔 。

被告續指，的士仍行駛時，女乘客從後座跨到前排座位，捉著他的左手去摸她的私處約3、4秒。被告其後把車停下，女乘客下車，突然在路邊脫褲小便，然後返回的士。

由於女乘客上車後向他說：「like me」，被告認為對方想跟他「one night stand(一夜情)」，並解釋「one night stand」的意思是「當做朋友嘅感覺。」

見事主月事來潮無完事

他開車到大潭水塘道、陽明山莊附近，女乘客向他謂：「i love you」、「like me」，兩人便開始「攬攬鍚鍚」。其後兩人脫下褲子，他以陽具摩擦女乘客的下體，但強調「無入到去陰道」。惟他發現對方內褲有衛生巾，因此未有完事，兩人穿回褲子。

由於乘客感疲倦，被告遂租下酒店的房間，讓對方休息。惟女乘客醒來後，如變成另一人，收拾個人物品後便離開。

案件編號：HCCC75/2021