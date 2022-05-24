兩男涉輪姦14歲醉娃　稱只曾看色情片及自瀆　陪審團裁二人均罪成

14歲少女與朋友耍玩後醉酒「斷片」，由男友及兩名剛相識青年送回家，兩男疑使走其男友下樓買飲品，涉期間在未有使用安全套下輪姦少女。少女醒後向男友稱被侵犯，男友卻回應：「無計啦，嗰個係我二叔。」兩青年否認強姦，更指他們只是曾在少女家看色情片，及在少女的房內自瀆，又指少女的男友只是離開過單位7分鐘，質疑是否夠時間完成少女聲稱所發生的事。陪審團今（24日）在高等法院退庭商議後，裁定兩男均強姦罪成，法官把案押後至7月13日判刑，期間兩名被告需還柙。



兩名被告：鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），各被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2019年4月16日，在天水圍強姦當時14歲的少女X。

聲稱男友被使走時被姦

事主X首次與警方錄口供時稱，她和男友當晚曾與其他朋友玩啤牌「21點」，並喝了多杯「Black Label」威士忌溝綠茶，她醉酒兼嘔吐，其後由男友及兩名被告「散井」(首被告)和「琛仔」(次被告)送回家。他們並把事主放到她房間的床上。她指次被告便叫她的男友外出買飲品，然後次被告入房問她：「攪唔攪嘢？」之後把她強姦。X指她事後向男友提及事件，男友稱：「估到琛仔在房做乜。」又說：「無計啦，嗰個係我二叔。」X之後與男友分手並報案。

第二次錄影才提及首被告

她在首次錄口供時未提及首被告有份參與，直至與警方在第二個錄影會面，才提到另一被告亦有強姦她，並解釋因覺遭兩人侵犯感到「無面」和尷尬，因此在第一個錄影會面中未有提及首被告。

警方事後檢驗事主的房間，發現她房內的枕頭套和床褥有相信是兩名被告的精斑。

辯方指事主無其他證供可依賴

辯方在盤問X則指，眾人把X送回家後，3男曾在X家的沙發上有用手機看色情片段，後來有人進入X的房間「打飛機」（自瀆），但沒有人強姦X；次被告的代表大律師亦有指，X除了一句「佢地有做過」外，便沒有證供可依賴，亦有律師指，根據閉露電視片段，X的男友只是離開過單位約7分鐘，質疑是否足夠做X聲稱兩被告曾作過的事，認為X的說法不可靠和不可信。

事主堅稱醒醒地

X則稱不知道被告曾自瀆，但強調被兩被告強姦時時「醒醒哋」，她亦有掙扎。

法官在引導陪審團時指，X的錄影會面和庭上說法有不同之處，陪審團可考慮這些不同之處，以決定X是否可信的證人。

陪審團最後以5比2大比數裁定首被告罪成，並一致裁定次被告罪成。

案件編號：HCCC183/2021