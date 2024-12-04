詐騙？「保安局曾建龍」來電稱犯國安法　女子急到政總惟查無此人

一名30多歲的女子上星期收到自稱「保安局曾建龍主任」的電話，指她涉嫌在內地社交平台發布觸犯國安法的文章，要求她到政府總部解釋。女子趕到政總詢問處，惟接待處職員稱查無此人，又表示近日有多名市民收到類似電話後到場。女子感到莫名其妙，「我又冇講自己銀行戶口號碼，叫我嚟呢度做乜？好奇怪啊！」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，即使事主沒有主動提供銀行戶口號碼等資料，騙徒可以透過對答梳理和整合她的個人檔案，日後再用來詐騙她的身邊人，增加可信度。



陳小姐上周五（11月29日）收到「保安局曾建龍主任」電話後，到政府總部接待處查詢應約見「曾建龍主任」，但接待處職員查無此人。（譚曉彤攝）

保安局曾建龍主任叫我嚟政總東翼十樓見佢。佢話曾蔭權個曾，建設個建，一條龍個龍。 陳小姐（化名）到政府總部接待處向職員查詢

政總職員指近日有幾名市民都求見「保安局曾建龍」

上星期五（11月29日）下午約3時半，30多歲的陳小姐（化名）到政府總部接待處查詢，非常焦急。職員問她有沒有預約會面的電郵，陳小姐解釋約一小時前收到一個6字頭的本地電話，指她違反國安法，要立即到政府總部解釋。

職員表示並沒有「保安局曾建龍」的職員，又指近日亦有幾名市民收到類似電話後前來查詢。此時，陳小姐才意會到可能是詐騙，「好癲啊！好癲啊！嚇到我痴線，我良好市民嚟㗎嘛！我返返下工即刻趕過嚟啊！」

陳小姐上周五收到「保安局曾建龍主任」電話後，到政總接待處查詢。（譚曉彤攝）

事主無理會前一日四川和甘肅來電指控發煽動文章

陳小姐早一天收到多個由四川和甘肅的電話，她接聽了其中一個。話筒另一邊、操普通話的男子說出陳小姐全名，指控她持有內地電話號碼並在微信、微博發布違反國安法的煽動文章。陳小姐表示，「我一聽就覺得係詐騙，收咗線冇理到。」

「保安局曾建龍主任」用廣東話說出陳小姐全名及身份證號碼

到星期五下午，陳小姐在公司開會期間，收到6字頭的8位數字本地電話來電，這次對方說流利而且沒有口音的廣東話。電話中的男子說出自己的職員編號，再次指控陳小姐發布煽動文章。

男子其後把電話轉接給上司，同樣是一名說廣東話的男子。對方自稱是「保安局曾建龍主任」，說出陳小姐的全名、身份證號碼。陳小姐澄清自己並沒有內地號碼，亦不使用微信或微博，「佢仲問我有冇開過啲可疑郵件，叫我要保護個人私隱、注意安全。」

陳小姐上周四收到多個內地長途電話。（譚曉彤攝）

通話23分鐘 「曾建龍」要求即到政總解釋

陳小姐追問究竟發佈了甚麼煽動言論，對方的答案很空泛，「我話冇理由我無啦啦犯咗法我自己都唔知，佢叫我搵番相關部門，我問係咪即係報警，佢又避開唔講…… 有啲位我係有懷疑，但嗰一下……我唔知啊……個世界好多壞人。」

「曾建龍主任」叫陳小姐到政府總部東翼10樓找他解釋，掛斷之時，通話長達23分鐘。陳小姐向同事說：「佢哋講到似層層咁，我話我要去保安局睇一睇，我都唔想犯法㗎。」她立即坐港鐵到金鐘政府總部，才知道虛驚一場，白行一趟。她回電給「曾建龍」，電話號碼已停止服務。

平時《東張西望》（報道）通常係啲婦孺中招，冇諗過我都被騙…… 但佢又唔係呃我錢，我又冇講自己銀行戶口號碼，叫我嚟呢度做乜？好奇怪啊！ 事主陳小姐

陳小姐與「保安局曾建龍主任」通話23分鐘後趕到政總。（譚曉彤攝）

防騙視伏器：暫未有詐騙舉報記錄

警方「防騙視伏器」顯示「曾建龍主任」的本地電話號碼，但警方暫時未有詐騙舉報或網絡風險記錄。收集詐騙及傳銷電話的網站HKJunkCall，去年有用戶表示收到自稱保安局「陳律文主任」和「曾建龍主任」的電話。

HKJunkCall網站上，有用戶表示收到自稱保安局「陳律文主任」和「曾建龍主任」的電話。（HKJunkCall網站截圖）

方保僑：騙徒或梳理個人資料呃事主身邊人 建議要盡快掛線

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，即使陳小姐沒有金錢損失，不代表危機已過。他說騙徒手上可能掌握不同網站洩漏的零碎個人資料，打算透過與事主對話，拼湊一份更完整的檔案。雖然事主未必主動透露資料，但騙徒會問一些是非題，例如有沒有持有某銀行戶口，如果答案為「是」，騙徒下次便可以假扮銀行職員。

方保僑又指，「𠵱家啲騙案千奇百怪，你冇事，唔代表你身邊嘅人冇事。可能佢有你阿媽嘅電話，有埋你嘅資料就去詐騙你阿媽。」他建議陳小姐報案，看看有何措施保障自己和親友，又建議市民收到類似電話要盡快掛線，「冇必要冒險繼續對話。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為騙圖或在梳理個資檔案。（資料圖片）

相同作案手法 警方去年發警示

反詐騙協調中心去年6月，指多名市民收到自稱保安局職員的本地電話內地，指市民於內地登記的電話號碼，曾在社交媒體發放有關俄烏戰爭相片、影片及呼籲市民捐款籌募等訊息，涉嫌干犯內地法律。其後，騙徒要求市民提供個人資料或親身前往保安局辦公室核實身份。警方當時呼籲市民保持警惕，切勿隨意透露個人資料，以及提醒身邊親人慎防受騙。