詐騙｜保安局澄清沒有「曾建龍」　譴責有人冒保安局人員致電行騙

《香港01》今日（4日）獨家報道，直擊一名女子收到自稱「保安局曾建龍主任」電話，指她涉嫌在內地社交平台發布觸犯國安法文章，要求到政府總部解釋，但事主趕到政總詢問處查無此人。保安局回覆指，並無問題（報道）提及的職員，亦知悉不時有人假冒保安局人員致電市民，訛稱該市民涉嫌犯法，需親往保安局辦公室以核實身分。局方澄清絕無此事，對此行騙手法予以譴責，並已將有關情況轉介警方跟進。



陳小姐上周五（11月29日）收到「保安局曾建龍主任」電話後，到政府總部詢問處查詢應約見「曾建龍主任」，但詢問處職員查無此人。（譚曉彤攝）

保安局曾建龍主任叫我嚟政總東翼十樓見佢。佢話曾蔭權個曾，建設個建，一條龍個龍。 陳小姐（化名）到政府總部詢問處向職員查詢

政總職員指近日有幾名市民求見「保安局曾建龍」

《香港01》今日獨家報道，上星期五（11月29日）下午約3時半，30多歲的陳小姐（化名）到政府總部詢問處查詢，非常焦急。職員問她有沒有預約會面的電郵，陳小姐解釋約一小時前收到一個6字頭的本地電話，指她違反國安法，要立即到政府總部解釋。

職員表示並沒有「保安局曾建龍」的職員，又指近日亦有幾名市民收到類似電話後前來查詢。此時，陳小姐才意會到可能是詐騙，「好癲啊！好癲啊！嚇到我痴線，我良好市民嚟㗎嘛！我返返下工即刻趕過嚟啊！」

陳小姐上周五收到「保安局曾建龍主任」電話後，到政總詢問處查詢。（譚曉彤攝）

陳小姐上周四收到多個內地長途電話。（譚曉彤攝）

保安局：已轉介警方跟進處理

保安局今回覆稱，局方並無問題提及的職員，並知悉不時有人假冒保安局人員致電市民，訛稱該市民涉嫌犯法，需親往保安局辦公室以核實身分。保安局澄清絕無此事，對此行騙手法予以譴責，並已將有關情況轉介警方跟進處理。

保安局指，已在局方網頁設置提示信息，提醒市民提防騙案。呼籲市民提高警覺，切勿向可疑或不明來歷人士／網頁提供個人資料。如有懷疑，應致電「防騙易熱線 18222」查詢。任何市民若曾向可疑人士／網頁提供個人資料或懷疑受騙，應與警方聯絡。

陳小姐與「保安局曾建龍主任」通話23分鐘後趕到政總。（譚曉彤攝）

防騙視伏器：暫未有詐騙舉報記錄

警方「防騙視伏器」顯示「曾建龍主任」的本地電話號碼，暫時未有詐騙舉報或網絡風險記錄。收集詐騙及傳銷電話的網站HKJunkCall，去年有用戶表示收到自稱保安局「陳律文主任」和「曾建龍主任」的電話。

HKJunkCall網站上，有用戶表示收到自稱保安局「陳律文主任」和「曾建龍主任」的電話。（HKJunkCall網站截圖）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為騙圖或在梳理個資檔案。（資料圖片）

相同作案手法 警方去年發警示

反詐騙協調中心去年6月，指多名市民收到自稱保安局職員的本地電話內地，指市民於內地登記的電話號碼，曾在社交媒體發放有關俄烏戰爭相片、影片及呼籲市民捐款籌募等訊息，涉嫌干犯內地法律。其後，騙徒要求市民提供個人資料或親身前往保安局辦公室核實身份。警方當時呼籲市民保持警惕，切勿隨意透露個人資料，以及提醒身邊親人慎防受騙。