中小企東主詐騙銀行批出百分百擔保特惠貸款逾380萬　判監38個月

廉政公署落案起訴一名中小企東主，誇大申報公司僱員人數及薪酬開支，詐騙一間銀行批出「百分百擔保特惠貸款」逾380萬元，被告今日(12月3日)在區域法院被判入獄38個月。廉署引述法官判刑時指，案件性質嚴重，斥責被告有預謀地犯案，詐騙金額龐大，如被告的行為沒有被揭發，其詐騙會持續。



總計起訴6名中小企東主詐騙貸款1900萬 半數罪成已判監

廉署表示，早前接獲貪污投訴，經調查後揭發上述詐騙「百分百擔保特惠貸款」的違法行為，分案起訴六名中小企東主，涉及詐騙金額共約1,900萬元。六名被告中除本案被告外，二人已認罪，早前分別被判囚24個月及22個月。另外三名被告的案件，分別於明年2月至5月進行答辯、審訊及裁決。

廉署表示，就這宗案件，法官指被告被定罪判監實屬咎由自取。法庭以監禁45個月為量刑起點，被告在案件開審後才承認控罪，只能把刑期扣減15%，考慮其他求情因素後，最終判刑38個月。

廉署表示，一直致力維護香港的廉潔營商環境，並為不同行業提供誠信培訓，提醒業務經營者切勿以貪污或不法手段營商。中小企經營者可瀏覽香港商業道德發展中心「中小企及初創」專題網頁內的防貪資源了解更多相關資訊。