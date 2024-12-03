女生疑酒醉下被姦　喝被告香檳後斷片　醒後告知男友被「執咗屍」

女學生參加派對後醉倒街頭，疑遭男友帶回家強姦案續審，事主X今（3日）出庭作供時稱，她參加被告任搞手的飲酒活動，喝過被告給她的香檳後即頭痛，隨後「斷片」，翌晨醒來發現赤裸躺著，動彈不得。她同日下午向男友發訊息稱疑遭被告「執屍」，又懷疑被告曾下藥。她之後有再向被告發訊息，並問她當日原本所穿衣服，包括她當日所穿其男友的內褲。



被告陳馳強（26歲）被控於2021年10月8日，在青衣長宏邨某單位強姦女子X。

被告陳馳強否認強姦，在高等法院受審。(陳曉欣攝)

與被告在夜場認識屬酒肉朋友

事主X供稱，她案發時在IVE讀書，有一名同居男友。X與被告在夜場認識，形容被告只是酒肉朋友。事發前一晚，X在蘭桂坊一間夜場出席被告任搞手的飲酒活動。

喝過香檳後頭痛並失去記憶

期間X喝了飲3至4杯自己調製的雞尾酒，和一杯被告給她的香檳，X飲完香檳後開始頭痛，之後便失去記憶。X稱回復知覺時，發現全身赤裸躺著，身體動彈不得。

向男友稱疑遭被告下藥

X稱她同日下午透過WhatsApp告訴男友遭被告性侵，她稱：「我今朝起身時發現俾Tommy執咗屍」。她與男友見面時，再透露她懷疑喝的酒被下藥所以頭痛，男友當時未要求X報警。其後X參加友人的生日派對，朋友見X表現異常遂主動問及何事，X始坦白，與友人商量後決定報警。

X認穿了男友的內褲

X事後曾WhatsApp被告，問被告：「我啲衫呢？」被告答：「洗緊」，X再問：「我男朋友條底褲呢？」X庭上解釋，她穿了男友的內褲，並指她不想再接觸被告，故叫被告丟棄。

男友曾用X手機試探被告

X又指，其男友曾用她的手機傳訊息試探被告有否對X做過甚麼，訊息提到她「下面」很痛和不舒服。

X在辯方盤問下，同意她起初叫被告花名「Tommy」，之後指被告發福，改叫他「癡肥」。

案件編號：HCCC241/2023