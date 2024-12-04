韓國戒嚴｜在韓港人：尹錫悅自製炸彈花式自殺　韓籍丈夫爆粗狂鬧

韓國總統尹錫悅12月3日晚上宣布實施戒嚴令，不足六小時就被國會通過解除，成為史上最「短命」的政變，就連執政黨及總統幕僚都倒戈相向。

在韓港人蔡小姐指尹錫悅本身民望低，但不至於短期內要下台，認為他的決定莫名其妙，如同「自製炸彈花式自殺」，加速政治生涯死亡。她又說事件激怒許多國民，她的韓國丈夫更看着電視直播不停「爆粗」。



首爾街頭一切如常。（蔡小姐提供）

港人通訊群組通知 眾人感愕然

住在首爾附近的蔡小姐，當地時間近11時準備就寢，突然收到在韓港人通訊群組訊息指實施戒嚴。「大家都吓，咩事啊？就好愕然，因為不嬲都知道南韓和北韓嘅關係好緊張，第一時間諗係咪北韓又做啲咩？」

蔡小姐原定今天回港，她一度擔心會否不能前往機場，或者航班會否取消，心裏有許多疑問。後來才知道不受影響，能如期回港。她說首爾市面早上交通一切如常，學生和市民都繼續上班上學。

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整晚觀看直播 主播一句最深刻

蔡小姐和韓國丈夫觀看電視直播國會衝突至深夜，丈夫不斷「爆粗」說粗言穢語，不理解總統的決定。她說丈夫間中參與大型集會，本身都不喜歡尹錫悅，覺得有許多事件處理手法奇怪、「唔用腦」。

至於蔡小姐就對主播一句韓文最深刻。

2024年還看到市民和軍人推撞、對抗的場面，真是令人難以置信。 蔡小姐引述電視主播

到國會在席議員190票全票通過解除戒嚴，蔡小姐說即刻覺得「收工，可以瞓覺」。

2024年12月4日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，警方關閉國會入口大門，把守的警員與示威者推撞。（Reuters）

認為尹錫悅決定莫名其妙

韓國前總統朴槿惠因2014年世越號沉沒事件，兩年後被彈劾下台。在當地生活多年的蔡小姐說，尹錫悅在任兩年半民望低迷、政績平平無奇，只是頻頻外訪，但認為未有導火線觸發他被彈劾或需要下台，「無風無浪」時宣布戒嚴是「莫名其妙」。

加上尹錫悅是檢察官出身，不是政客或軍人，蔡小姐認為沒有足夠權力支持他的決定，「咁究竟係乜嘢出發點令到佢覺得戒嚴呢件事係會成功呢？」

韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

激起國內民憤 在韓港人：自製炸彈花式自殺

這次政變唯一「成功之處」，或許是激起韓國人的怒氣。蔡小姐說網民一面倒批評尹錫悅，連平日政治冷感的人也抱怨，「因為戒嚴係好歷史久遠嘅事，已經係獨裁時期嘅事，韓國人會好起弶」。

不足6小時的戒嚴，觸發執政黨國民力量要求尹錫悅退黨、在野黨促請立即下台，就連他的幕僚也集體辭職。蔡小姐形容總統「自製炸彈花式自殺」，這場豪賭「輸得一敗塗地」，加速他政治生涯的死亡。

▼2024年12月4日 韓國國會附近示威▼

